Mari Paz afirma desde las redes sociales que los padres de su cuñado también se encontraban allí cuando se registraron los terremotos

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: la cifra de muertos asciende a 1.430, seis de ellos españoles

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Mari Paz Taberneiro, familiar del matrimonio que desapareció junto a sus dos hijos en La Guaira, pide una grúa para buscar a sus familiares bajo los escombros tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela. Según informa el 'Diario de Pontevedra', la mujer asegura que su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos menores de edad estaban de viaje cuando se registraron los seísmos.

Taberneiro afirma desde las redes sociales que los padres de su cuñado también se encuentran allí. Ya han pasado tres días desde que ocurrió la tragedia y la mujer cree que sus familiares se encuentran en el punto donde ella ha podido localizarles poco antes de que se produjesen los terremotos. Pero el tiempo corre en contra de la familia.

Esta situación se repite entre miles de familiares desaparecidos en Venezuela, sobre todo en La Guaira, la zona cero de la catástrofe. Una veintena de países se están organizando para mandar ayuda humanitaria.

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Taberneiro viajará a La Guaira para buscar a la familia

Mari Paz Taberneiro, a través de sus redes sociales, insiste en pedir ayuda para conseguir una grúa con el objetivo de sacar los escombros y encontrar a sus familiares. Según ella, ellos se encuentran en una zona donde todavía se escuchan voces debajo de los restos que quedan de los edificios.

Taberneiro sitúa a sus seres queridos en Bulevar Naiguatá, en el Estado Varga, y tiene constancia de la dirección concreta (piso y número) en la que se encontraba su familia durante su viaje. Ella, que vive en Estados Unidos, prevé llegar a la zona para participar en la búsqueda.

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Estaban de viaje para sorprender a sus familiares que viven en Venezuela

El matrimonio y sus dos hijos son residentes de Marín y se encontraban de viaje en Venezuela desde el pasado lunes para sorprender con su visita a sus familiares que viven allí. Sus nombres son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García, Ulises Adrián Hernández Taberneiro y Lía Fernanda Hernández Taberneiro.

Mari Paz Taberneiro pide la máxima colaboración tanto en Estados Unidos como en España para poder mantener la esperanza de encontrarlos con vida y acabar con esta pesadilla.