Franganillo ha accedido a la zona a través de la base aérea de La Carlota, el único punto habilitado para la prensa

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 152 los heridos españoles y confirma nueve muertos

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VenezuelaTres días después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, el balance provisional asciende ya a 1.430 muertos y más de 3.000 heridos. Superadas las 72 horas consideradas clave para encontrar personas con vida bajo los escombros, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda sin perder la esperanza, apoyados por miles de voluntarios y efectivos llegados de cerca de una veintena de países.

La Guaira, el municipio más castigado por la tragedia, permanece con los accesos restringidos para facilitar las labores de rescate. Hasta allí se ha desplazado el equipo de Informativos Telecinco, encabezado por Carlos Franganillo, que ha accedido a la zona a través de la base aérea de La Carlota, el único punto habilitado para la prensa. Desde allí, los periodistas son trasladados en convoyes organizados por el Gobierno venezolano para recorrer las áreas más afectadas.

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La carrera contrarreloj continúa

La Guaira sigue completamente volcada en las tareas de búsqueda. Las calles están tomadas por rescatistas venezolanos, equipos internacionales y cientos de voluntarios que retiran toneladas de escombros con maquinaria pesada, pero también con sus propias manos allí donde el acceso resulta imposible.

A pesar de que las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen con el paso de las horas, los trabajos no se detienen. Cada cierto tiempo, los responsables de los operativos ordenan guardar silencio absoluto para intentar detectar cualquier golpe o petición de auxilio procedente del interior de los edificios derruidos.

Nueve españoles muertos

Nueve españoles han muerto en los terremotos del pasado jueves en Venezuela y 152 personas están desaparecidas, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores que añade 21 personas más desaparecidas al balance realizado a primera hora de este domingo.

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Así lo ha confirmado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. "Desgraciadamente la cifra de desaparecidos ha aumentado, en estos momentos contabilizamos 152, siguen siendo 9 los fallecidos y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares, amigos. Hay 14 españoles localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancia", ha comentado Albares.

Durante la mañana de este domingo, el primer avión procedente de Venezuela ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz en el que han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.

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Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.