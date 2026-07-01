Los rescates de La Guaira se están produciendo más lentos de lo que se espera, para evitar nuevas vibraciones

Los equipos tratan de rescatar al guardia de un hotel atrapado bajo los escombros en Venezuela: "Le han pasado agua y saben que está vivo"

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Hernán Gil, el vigilante venezolano que quedó atrapado en la garita de seguridad del centro comercial que se derrumbó en La Guaira durante los terremotos que han dividido el país, continúa atrapado en ese hueco que se ha convertido en un verdadero laberinto para los bomberos de seis nacionalidades diferentes que llevan ya 60 horas trabajando en su rescate.

Su estado es bueno y estable porque han conseguido hacerle llegar una vía con líquidos, tal y como confirma el jefe de bomberos de Chile, Cristian Vera: "Hernán está lúcido, está reactivo, está de buen humor, se le está hidratando. Por lo tanto, eso permitió aumentar el tiempo para poder hacer la maniobra de rescate".

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La dificultad en el rescate está en la estructura del edificio que se le vino encima. Los rescatistas tienen que paralizar el operativo cuando detectan una vibración en el entorno, por riesgo de que haya un desprendimiento y tanto el venezolano como el resto de efectivos fallezcan en el intento.

Las zonas más destrozadas de La Guaira

Pero así es como tienen que trabajar los bomberos, contrarreloj, pero sin prisa: "Porque las probabilidades de que pueda haber un fallo y que pueda haber un accidente y que alguien pueda fallecer si pasa algo es de un 80%". Para detectar cualquier movimiento, por mínimo que sea, los profesionales utilizan un láser que hace saltar una alarma ante la más mínima vibración.

Aunque los rescates se mantienen las 24 horas, día y noche, miles de personas continúan bajo los escombros de muchos edificios donde todavía las autoridades no han llegado para poder comenzar las labores de rescate, lo que vuelve más imposible las posibilidades de que todavía haya supervivientes bajo las piedras.

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Una de las zonas más afectadas por la sucesión de terremotos ha sido Playa Grande, en La Guaira, donde hay decenas de desaparecidos, entre ellos muchos niños que se encontraban jugando al fútbol en una cancha justo detrás de esta montaña de escombros: "En la cancha hay alrededor que hay 10 niños todavía, estamos buscando los de esa acá, pero todavía no hemos llegado al sitio donde están todos".