Claudia Barraso 07 JUL 2026 - 19:59h.

El príncipe Enrique ha emitido un comunicado junto a su equipo legal tras perder la demanda contra el 'Daily Mail'

La Justicia británica rechaza la demanda del príncipe Enrique contra el 'Daily Mail' por supuestas escuchas ilegales

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El príncipe Harry se ha pronunciado después de que la Justicia británica haya rechazado su demanda presentada contra Associated Newspaper, la empresa editora del ‘Daily Mail’, al considerar que no existen pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de escuchas telefónicas y obtención ilegal de información.

Después de unas horas, el duque de Sussex ha emitido un comunicado junto a la demandante, explicando que acudieron al Tribunal buscando justicia y rendición de cuentas, pero “no hemos recibido ninguno de los dos”: “Esta sentencia representa una completa inversión de la posición que los jueces anteriores habían adoptado respecto a las reclamaciones de hackeo”.

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Sobre sus sospechas de que estaban siendo espiados por investigadores privados, dicen que el tribunal “ha ignorado” sus quejas. “El hecho de que este Tribunal haya decidido desestimarlas representa una incoherencia difícil de entender o conciliar con el sentido común, o con las pruebas escuchadas en la propia Sala”.

"Impactante y confundido"

De esta manera, la defensa del duque califica la decisión del Tribunal como “impactante y totalmente infundado”. “Cuando el Tribunal dice que no hay pruebas suficientes de irregularidades, a pesar de que los documentos demuestran lo contrario, entonces uno se pregunta cómo se iba a lograr justicia. No hay que pasar por alto cuando un investigador privado que usó el Mail admitió en vídeo haber acusado ilegalmente a la baronesa Lawrence”, pone de ejemplo.

Además, han querido agradecer el trabajo al equipo legal que les ha acompañado durante toda esta batalla judicial, pero vuelven a insistir en que “presentamos ante el Tribunal pruebas que creíamos convincentes en su momento y que siguen siéndolo hoy en día”.

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Un tribunal británico ha concluido que no hay indicios suficientes de que los medios del grupo editorial obtuvieran información privada mediante prácticas ilegales de forma sistemática durante años, según informa el diario 'The Guardian'. El hijo menor del rey Carlos III sostenía que la editorial había llevado a cabo "un uso claro, sistemático y continuado de la recopilación ilegal de información" durante al menos dos décadas.