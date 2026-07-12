Mohsen Rezaei ha insistido una vez más en la importancia estratégica que comporta la posesión del estrecho

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La nueva ola de bombardeos regionales lanzada en las últimas horas por el Ejército y la Guardia Revolucionaria de Irán ha dejado al menos tres heridos en Qatar y alarmas en Omán, Qatar, Jordania y Bahréin, entre avisos de las autoridades de la república islámica sobre el estatus de Ormuz, que vuelve a estar completamente cerrado desde este pasado sábado.

"Hemos tomado el control del estrecho por la fuerza, y por la fuerza lo preservaremos", ha avisado esta mañana en redes sociales el portavoz dela Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, horas después de que el negociador jefe iraní y presidente del Legislativo, Mohamed Baqer Qalifab, avisara a Estados Unidos de que la era de los pactos unilaterales "se ha terminado", en referencia a las enormes discrepancias de interpetación sobre el memorándum de entendimiento que regulaba hasta ahora el delicado alto el fuego.

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"Irán protegerá los intereses y la seguridad del país", señala Mohsen Rezaei

Uno de los principales asesores del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, ha insistido una vez más en la importancia estratégica que comporta la posesión del estrecho, como "uno de los componentes de la disuasión del país y desempeña un papel decisivo para garantizar la seguridad y los intereses nacionales".

"Ormuz actúa como un elemento de disuasión estratégico e Irán protegerá los intereses y la seguridad del país confiando en sus capacidades de defensa y su fuerza nacional", ha añadido Rezaei en declaraciones a la agencia semioficial de noticias Tasnim.

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Las alarmas en Bahréin han sonado hasta tres veces esta mañana mientras el Ministerio del Interior del reino ha llamado a la calma y pedido a la población que se dirija al lugar seguro más cercano. Mientras, fuentes de seguridad omaníes han informado a la agencia de noticias oficial ONA de "varios ataques con drones contra objetivos en la gobernación de Musandam", un enclave montañoso de Omán que se adentra en el estrecho de Ormuz y limita con Emiratos Árabes Unidos.

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Qatar ha aconsejado a todos los buques marítimos que dejen de navegar por la zona

Los incidentes más graves han ocurrido en Qatar, cuyo Ministerio del Interior ha denunciado que al menos tres personas han resultado heridas, entre ellas un menor "a causa de la caída de metralla durante las operaciones de intercepción". Los heridos "están recibiendo la atención médica necesaria", añade el Ministerio, de momento sin más detalles.

Como consecuencia, Qatar ha aconsejado a todos los buques marítimos que dejen de navegar por la zona e instado a todos los propietarios de embarcaciones a "suspender temporalmente la navegación y las actividades marítimas" hasta nuevo aviso, según un comunicado del Ministerio de Transportes.

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"La medida se ha tomado en interés de la seguridad pública e incluye embarcaciones de recreo, barcos pesqueros y motos acuáticas", ha añadido.

El Ejército iraní anunció un ataque con drones explosivos a un sistema de defensa aérea 'Patriot'

La Guardia Revolucionaria Islámica se ha limitado a informar, a este respecto, de un ataque con misiles balísticos contra la base aérea del Al Udeid. A primera hora, el Ejército iraní anunció un ataque con drones explosivos a un sistema de defensa aérea 'Patriot', un depósito de municiones y una estación de radar pertenecientes al Ejército estadounidense en Kuwait.

Finalmente, la agencia oficial de noticias de Jordania, Petra, ha confirmado impactos de al menos tres misiles iraníes antes del amanecer en varios puntos del país, aunque solo han causado "leves daños materiales". Poco antes, Irán había confirmado el disparo de un misil balístico contra la base aérea Príncipe Hasán que, según el Ejército iraní, ha destruido hangares con aviones no tripulados MQ-9 en su interior, así como un centro de control.

EE.UU. afirma que ha atacado 140 objetivos militares iraníes

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) había anunciado a primera hora este domingo ataques contra Irán tras el ataque de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado, según Teherán, el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

De esta manera, Washington ha informado de que, durante la tercera ronda de ataques contra Irán durante esta semana, ha atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes entre los que se encontraban "emplazamientos iraníes de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera".

La agencia oficial de noticias iraní IRNA confirma por el momento ataques en cinco ciudades de la provincia de Bushehr: Asaluyeh, Dir, Bushehr, Dashti y Tangestan, todas en la costa sur del país o en sus inmediaciones.

CENTCOM asegura que "el tránsito de buques mercantes continúa"

"Durante tres noches de ataques esta semana, el CENTCOM ha atacado más de 300 objetivos por orden del Comandante en Jefe para debilitar la capacidad de Irán de atacar a marineros civiles y buques mercantes que transitan libremente por el estrecho", han asegurado las fuerzas estadounidenses, en referencia al buque chipriota atacado por Irán a primera hora de este domingo.

El CENTCOM ha asegurado que "el tránsito de buques mercantes a través de este vital corredor marítimo internacional continúa", pese al anuncio del cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" anunciado por Teherán. Previamente, las fuerzas militares de Estados Unidos han atacado instalaciones militares en Irán tras el ataque "descarado" de la Guardia Revolucionaria sobre el M/V GFS Galaxy, "un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el Estrecho de Ormuz", ha recalcado el Ejército en una publicación en sus redes sociales.

Tras darse a conocer el anuncio del cierre, el secretario del Departamento estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, se ha sumado a las advertencia del CENTCOM y ha asegurado que habrá de rendir cuentas por su desacertada decisión. "Irán ha tomado una mala decisión. Ahora pagará", ha sentenciado Hegseth en un escueto mensaje difundido en redes sociales.