El pasajero de 61 años sufre quemaduras por fricción y lesiones en la cabeza

Un pasajero es parcialmente succionado en un avión de Ryanair tras el desprendimiento de una ventanilla

Compartir







El pasajero de un vuelo de Ryanair, entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania), que estuvo a punto de salir despedido del avión tras romperse una ventanilla durante un viaje, permanece hospitalizado con quemaduras y lesiones en la cabeza. La prensa griega ha informado que su vida no corre peligro.

El pasajero, un ciudadano serbio, de 61 años, fue trasladado en estado de shock el pasado viernes al hospital universitario AHEPA de Salónica con heridas también en la cabeza, causadas por la fricción contra los bordes de la ventanilla rota, según la prensa local.

El vuelo de Ryanair había despegado del aeropuerto de la ciudad griega de Salónica ese mismo día alrededor de las 06.00 horas locales (03.00 GMT) con destino a la localidad alemana de Memmingen.

Un fallo en un motor habría provocado que algunos fragmentos impactaran contra la ventanilla

Poco después del despegue y cuando el avión estaba en fase de ascenso sobre Macedonia del Norte, el motor derecho sufrió un fallo y algunos de sus fragmentos pudieron impactar contra el fuselaje y romper una ventanilla, lo que causó una descompresión repentina.

Testigos de lo ocurrido relataron momentos de pánico a bordo y cómo el pasajero sentado junto a la ventanilla dañada quedó con la parte superior del cuerpo fuera del avión, aunque fue retenido por su esposa y otros viajeros, que impidieron lo peor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los testigos relataron que el cinturón de seguridad también, evitó que saliera disparado al exterior. "Llevábamos volando unos 30 o 40 minutos cuando la ventanilla estalló de repente. Mi marido estaba sentado junto a ella y la mitad de su cuerpo acabó fuera del avión", relató la mujer del pasajero al canal griego Mega.

La tripulación consiguió regresar al aeropuerto de Salónica y aterrizar de forma segura aproximadamente una hora después del despegue y de la tensión vivida. "Creíamos que nos estrellábamos, llevábamos máscaras de oxígeno y no sabíamos si sobreviviríamos", señaló una pasajera al semanario Ethnos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Respecto al pasajero que casi salió despedido del avión, esa mujer recalcó que "tenía sangre en la cabeza" y "se desmayó varias veces" después de que lograran reintroducir todo su cuerpo dentro de la cabina.