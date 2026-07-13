Asun Chamoso 13 JUL 2026 - 12:00h.

A los detenidos se les acusa de fraude medioambiental y tráfico ilegal de residuos

Entre la basura, oculta en suelos agrícolas o vertederos no acondicionados, había hidrocarburos o metales pesados

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BarcelonaLa Guardia Civil, con la participación de Europol y la Gendarmería francesa, ha detenido a cuatro personas, acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al tráfico ilegal de residuos. La operación, bautizada como "Franger", ha podido acreditar la introducción de al menos 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia en Cataluña.

La investigación comenzó en el año 2022, cuando la Guardia Civil inició inspecciones sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras en Barcelona. Posteriormente, se detectó la entrada de residuos de gestores ubicados en Francia.

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Según la investigación, una organización criminal asentada en la provincia de Barcelona utilizaba documentación falsa para introducir en España residuos municipales e industriales de Francia bajo denominaciones como "producto" o "tierras" para enterrarlos en España y sin adoptar ningún tipo de medida de seguridad para proteger el medio ambiente.

Informes pendientes

Con la documentación falsa los investigados evitaban los controles asociados al traslado internacional de residuos y eludían el pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española. Además, se ahorraban los costes de depósito y el canon exigido en Francia, donde la fiscalidad ambiental aplicable a este tipo de residuos es más elevada. En este sentido, el daño medioambiental y el posible fraude relativo al canon se encuentran pendientes de valoración.

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Una vez en España, los residuos eran vertidos de forma irregular y sin adoptar las obligatorias medidas de seguridad, generando un riesgo para el medio ambiente y las personas. Parte de los residuos eran enterrados de forma clandestina en suelos agrícolas situados principalmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y otra parte era enviada a cuatro vertederos de residuos inertes y tres vertederos de residuos no peligrosos, donde los materiales, plásticos, maderas o envases eran mezclados con tierra.

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Hidrocarburos y metales pesados

Las analíticas oficiales practicadas durante la investigación confirmaron que parte de los componentes vertidos con estos residuos industriales y municipales contenían residuos peligrosos. En concreto, se detectó la presencia de hidrocarburos y metales pesados, productos con capacidad de generar un daño medioambiental y que son tóxicos para las personas.

De hecho, un informe técnico que será solicitado a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) valorará el riesgo generado por este grupo criminal sobre la población, los cultivos y las aguas subterráneas. Por otro lado, la Agencia de Residuos de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires han sido informados de la investigación y se está trabajando con el consistorio para estudiar posibles medidas de control, precinto o descontaminación en las zonas afectadas.

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Operación conjunta

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo los días 23 y 24 de junio, mediante un despliegue coordinado en el sureste de Francia y en Cataluña. En este dispositivo participaron más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol, que prestó apoyo personal, tecnológico y de información. Por parte de la Guardia Civil intervinieron unidades especializadas en protección de la naturaleza, investigación criminal, fiscal y fronteras, seguridad ciudadana y apoyo operativo.

En la provincia de Barcelona se realizaron tres registros en domicilios y empresas situadas en la provincia de Barcelona como Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, y uno en un domicilio en la provincia de Girona. Durante estas actuaciones se intervino abundante documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores, cuyo análisis permitirá determinar el alcance real de la actividad investigada.

Delitos

Además, la Guardia Civil detuvo a dos hombres de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y a dos mujeres de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana. A uno de los detenidos se le atribuye el rol de presunto líder y administrador, funciones de gestión y control económico-documental, así como la intermediación en los traslados y vertidos. Asimismo, la investigación alcanza a varias empresas y personas físicas vinculadas con la actividad investigada. A los detenidos se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se encarga del caso la Sección de Instrucción Plaza número 6 de los Tribunales de Instancia de Martorell mientras la operación continúa abierta. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones una vez analizada la documentación, los dispositivos electrónicos y el resto de efectos intervenidos en la operación.