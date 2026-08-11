"No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, ha subrayado el presidente

Jesús, un español que reside en Colombia, narra su experiencia durante el terremoto: "Salimos rápidamente a la calle con la niña y una manta"

Compartir







CaliColombia vive una situación trágica y dramática tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que ha obligado al Gobierno del recién nombrado presidente, Aberlardo de la Espriella, a declarar la situación de “desastre nacional”. El seísmo, el mayor de la última década en el país, deja ya más de un centenar de muertos y más de un millar de viviendas afectadas.

Con epicentro en el oeste de la región, a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, y con una profundidad de 107 kilómetros, los temblores se han sentido con fuerza en esa zona rural del departamento de Chocó, pero se han extendido también por ciudades con gran densidad de población, como Cali, Pereira, Manizales o Armenia, donde en suma se concentran más de 3,5 millones de personas.

PUEDE INTERESARTE Sánchez y otros líderes internacionales trasmiten su apoyo a Colombia tras el terremoto que deja decenas de muertos

Colombia, en emergencia nacional y entre toques de queda por el devastador terremoto

Ante la situación, y cuatro días después de asumir el mando, Aberlardo de la Espriella ha decretado la emergencia nacional tras reunirse con los alcaldes de las ciudades afectadas, algunas de las cuales, además, han decretado toques de queda para evitar los saqueos que se están produciendo en medio del pánico y la tensión.

“111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas. No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, ha dicho el presidente, dando un primer balance tras esa reunión con los mandatarios locales, y con la previsión de que las cifras sigan en aumento mientras avanzan las labores de búsqueda de supervivientes y desaparecidos entre los escombros.

Mientras, y en línea con la decisión, los alcaldes de las ciudades colombianas de Pereira (centro-oeste) y Cali (oeste), Mauricio Salazar y Alejandro Eder, respectivamente, han decretado el toque de queda en sus urbes en aras de facilitar las labores de socorro, además de evitar los citados saqueos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Desde hoy a las 18.00 horas (hora local) hemos decretado toque de queda hasta las 5.00 horas (hora local) para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba", señalaba ayer Salazar ante los medios de comunicación, pidiendo además no circular en vehículos en esa misma franja horaria, de manera que "los organismos de socorro puedan transitar sin dificultades".

En ese sentido, además, ha suspendido “hasta nueva orden” las clases en escuelas, precisando que hay estructuras de instalaciones educativas "comprometidas", a lo que además se suma el colapso de “algunos centros hospitalarios” y otras estructuras que se han visto “colapsadas completamente”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, en el caso de la ciudad de Cali, su alcalde Alejandro Eder decretó el toque de queda entre las 20.00 y las 6.00 horas (hora local) con objeto de "garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando".