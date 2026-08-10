Las impactantes imágenes del terremoto de Colombia: ciudades devastadas y aeropuertos dañados

El epicentro del seismo ha tenido lugar a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha contado con una profundidad de 107 kilómetros.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: al menos 22 muertos y decenas de personas atrapadas

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó. Hay, al menos, 50 fallecidos.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), ha tenido lugar a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha contado con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.

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"Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto", ha señalado el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en declaraciones recogidas por medios locales.

El temblor se ha sentido en distintas regiones del país. Si bien por el momento no hay balance oficial de víctimas por parte de las autoridades, los medios colombianos se han hecho eco de vídeos en redes sociales en los que se muestra el colapso de varios edificios en Quibdó, en Pereira y en Manizales.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial", ha indicado la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Córdoba, en redes sociales.

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El presidente del país latinoamericano, Abelardo de la Espriella, ha informado de que ha asumido "el liderazgo" tras el seismo. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha indicado. Asimismo, el mandatario ha solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. "También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", ha indicado.

Descartada una amenaza de tsunami

La Autoridad Marítima colombiana ha descartado por el momento una amenaza de tsunami para la costa, según ha informado la UNGRD, que ha asegurado que está en contacto con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar "posibles afectaciones".

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Un total de siete aeropuertos en Colombia han suspendido su actividad a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste del país. Así lo ha informado Aeronáutica Civil, encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país, destacando que Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón son los aeródromos afectados.

Así, sus operaciones aéreas de sus terminales permanecerán suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura, mientras el organismo estatal continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad.

Hasta ahora, medios colombianos informan de al menos 21 muertos, así como aeropuertos importantes del país dañados o el derrumbe de edificios que bañan de escombros poblaciones colombianas. Incluso se ha sentido en zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.

El Consulado de España en Bogotá está pendiente del terremoto ocurrido en Colombia y haciendo un seguimiento de la situación, en contacto con los consulados honorarios en la zona, por si hubiera españoles afectados.

Este terremoto se produce después del doble seísmo acontecido en Venezuela hace mes y medio, en el que perdieron la vida al menos 50 españoles y otros 139 permanecen desaparecidos. Un terremoto devastador que, según las últimas cifras, causó al menos 6,125 muertos y 1.579 desaparecidos.