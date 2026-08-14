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El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado este viernes de la caída de un dron de procedencia desconocida en Luncavita, situado en el distrito de Tulcea, en el sureste del país y a tan solo cinco kilómetros de la frontera con Ucrania.

"Según los datos disponibles hasta el momento, el objetivo aéreo no fue detectado por los sistemas de vigilancia por radar, ya que volaba a muy baja altitud. El dron se estrelló en una zona boscosa y, según la información preliminar, no causó víctimas ni daños materiales", ha indicado en un breve comunicado.

Varias cazas han derribado otro dron esta mañana

El incidente se produce después de que aviones de combate de la OTAN derribaran un dron de origen extranjero en el espacio aéreo del este de Letonia a primera hora de la mañana de este viernes. Las autoridades han abierto una investigación al respecto y la OTAN está "en estrecho contacto" con Riga.

"Esta mañana, varios cazas Eurofighter italianos con base en Lituania y F-16 turcos desde Estonia han despegado de urgencia; uno de los Eurofighter ha derribado un dron sobre el espacio aéreo letón", ha precisado un portavoz de la OTAN en redes sociales.