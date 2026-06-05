Es el segundo incidente de seguridad significativo de esta semana en la costa rumana.

Un dron ruso impacta contra un edificio en Rumanía: dos personas resultaron heridas

Compartir







La OTAN ha afirmado este viernes que está "monitorizando la situación" tras el incidente registrado en el puerto de Constanza, estratégico puerto rumano en el mar Negro, donde la explosión de un dron fuera de control ha causado daños en las infraestructuras, pero no heridos, según informó el Ministerio de Defensa de Rumanía.

La OTAN ha subrayado que mantiene una "estrecha coordinación" con las autoridades rumanas. "Rumanía informó a la OTAN del incidente con el dron en Constanza y estamos monitorizando la situación. Continuamos coordinándonos estrechamente con las autoridades rumanas", ha señalado un portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.

PUEDE INTERESARTE Rumanía intentó interceptar el dron ruso con aviones F-16 pero volaba demasiado bajo

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar después de que un dron naval que "no forma parte del equipamiento del Ejército rumano" y que fue hallado en el puerto de Constanza haya explotado destruyendo una nave industrial situada en la zona del muelle 78, si bien no ha dejado víctimas, según ha informado el Ministerio de Defensa del país.

Rumanía ha detallado que el dron naval es "del tipo utilizado en la guerra de Ucrania" y su presidente, Nicusor Dan, ha informado de que se están analizando las circunstancias en las que el dispositivo llegó al puerto, así como "cualquier riesgo adicional", toda vez que ha detallado que Bucarest cooperará estrechamente con los aliados de la OTAN y "seguirá tomando todas las medidas necesarias" para proteger a sus ciudadanos.

La Armada ucraniana admite que el dron es suyo y atribuye los hechos a un fallo en la "guerra electrónica"

En un comunicado posterior en la red social Facebook, la Armada ucraniana admitió que el dron naval pertenecía a su arsenal. “Mientras realizaba tareas en la zona operacional del mar Negro, uno de los aparatos navales no tripulados de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdió el control y terminó frente a la costa de Rumanía”, reza el comunicado. Kiev atribuyó el fallo a la “guerra electrónica” en curso. Los militares ucranianos aseguran también que facilitaron a la Armada rumana la información necesaria para que el incidente no provocase pérdidas entre la población civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ucrania, pese a todo, acusó a Rusia y a su guerra electrónica de estar detrás del suceso. “Durante la ejecución de las misiones en el área operativa del mar Negro, una de las embarcaciones marítimas no tripuladas de las Fuerzas Navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdió el control bajo la influencia de los medios electrónicos de guerra del enemigo y llegó cerca de las costas rumanas”, explicaron en una publicación en Facebook las autoridades de Kiev.

Ucrania notificó a Rumanía que el dron en cuestión formaba parte de un a flotilla de cinco aparatos. Uno es el que explotó en el puerto de Constanta, otro fue destruido en territorio ucraniano, y los otros tres estaban siendo buscados. La embajada rusa en Bucarest sostuvo enseguida que el dron era de origen ucraniano –algo corroborado de inmediato por Kyiv- y rechazó cualquier implicación rusa en el incidente, atribuyéndolo a vehículos marinos no tripulados ucranianos que querían "llevar a cabo ataques terroristas contra buques civiles y amenazar la navegación en el mar Negro", insistiendo en que la información difundida por las autoridades rumanas es "deliberadamente incompleta".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es el segundo incidente de seguridad significativo de esta semana en la costa rumana, tras el hallazgo de una mina marítima y el incidente en Galati, donde un dron ruso impactó con un bloque de edificios y dejó dos heridos.

Poco después del suceso también se pronunció sobre lo ocurrido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que la guerra de agresión rusa contra Ucrania se ha convertido en un peligro para todos los países de la Unión Europea (UE) del flanco oriental.