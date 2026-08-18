El nuevo recuento oficial ha sumado 137 víctimas, mientras sigue la búsqueda de cadáveres entre los escombros

El terremoto de Colombia tiene una magnitud similar al ocurrido en Venezuela: ¿por qué las consecuencias han sido diferentes?

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Las autoridades de Venezuela han actualizado la cifra de fallecidos en el doble terremoto que sacudió al país: las víctimas mortales han aumentado a a 6.438 por los seísmos de magnitud de 7,2 y 7,5 que acudió al país a finales de junio. El nuevo informe oficial ha sumado 137 víctimas, mientras sigue la búsqueda de cadáveres entre los escombros.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha informado del nuevo balance de 6.438 personas fallecidas a causa del seísmo registrado el 24 de junio, mientras que mantiene el número de rescatados en 6.462 y en 86.358 las víctimas que fueron hospitalizadas.

Gobierno ha informado además, que 59.109 viviendas ya han sido evaluadas, de las cuales 34.680 fueron catalogadas como habitables; 13.733 con restricciones y 10.696 en "alto riesgo".

El segundo al mando en el Gobierno venezolano ha explicado además que en este tiempo se han entregado 335 viviendas y que las autoridades han evaluado un total de 59.109, de las cuales siguen suponiendo un "alto riesgo" para los residentes 10.696.