Celia Molina 28 JUL 2026 - 16:12h.

Los bomberos han rescatado un caniche con signos de deshidratación que llevaba 29 días sepultado bajo los escombros

Lucas Trejo habla por primera vez de la muerte de su mujer y sus hijos en el terremoto de Venezuela: "Creí que los encontraría vivos

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29 días después del doble terremoto que causó la devastación en La Guaira, Venezuela, los bomberos han obrado un nuevo milagro al rescatar con vida a un perrito que quedó atrapado bajo los escombros. El pasado 24 de junio, a las 18:00 horas de la tarde, un doble seísmo, de 7,2 y 7,5 de magnitud respectivamente, hizo temblar los cimientos de numerosos edificios, entre cuyos restos quedaron atrapados miles de ciudadanos.

Según las autoridades locales, ya son más de 4.900 las víctimas mortales de este desastre y, a pesar de que ya haya pasado casi un mes desde que tuvo lugar, los bomberos siguen buscando un hálito de vida entre las piedras. Así, milagrosamente, han encontrado con vida a un perro llamado Bailey, un caniche al que encontraron junto a su dueña fallecida, la madre de la familia venezolana a la que pertenecía.

El caniche se encuentra en buen estado de salud

El perro fue hallado con evidentes signos de deshidratación, al llevar tantos días sepultado, sin acceso a comida ni agua. También tenía los ojos dañados por el polvo pero, según han comunicado a la prensa local los veterinarios que le han revisado, se encuentra en buen estado de salud. "Es un auténtico milagro después de todo lo que ha vivido", han expresado los sanitarios.

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Gracias a este rescate, la dueña del animal, una niña de 11 años llamada Victoria Isabel, ha podido reencontrarse con su caniche, para paliar un poco el dolor por la muerte de su madre. La familia está segura de que el perro se quedó con la mujer "para acompañarla" hasta el final, siendo la mamá una de las miles de víctimas que ya se ha cobrado el terremoto de La Guaira.

Otras de esas víctimas fueron los familiares de Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su mujer y a sus dos hijos pequeños, de 7 y 5 años, en el doble terremoto. Un mes después de tan dura noticia, el jugador se ha pronunciado en las redes sociales, donde ha asegurado que esperaba "haberlos encontrado a todos con vida", pues perder a toda su familia era su mayor temor.

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Sin embargo, después de 72 largas horas de búsqueda, los tres cuerpos fueron encontrados bajo los restos del edificio de apartamentos en el que vivían. Tras haber sido medicado y trasladado a Argentina junto a su familia natal para sobrellevar el dolor, Trejo ha prometido que volverá a Venezuela, donde jugaba con el Club Marítimo de La Guaira, el epicentro del doble terremoto.