Agencia EFE Redacción Andalucía 09 SEP 2026 - 08:38h.

La víctima intentó mediar en una pelea entre su agresor y una tercera persona, momento en el que el condenado le mordió hasta amputarle un dedo

Detenido por fracturarle el cráneo a un hombre que intentó impedir que agrediera a una mujer en Mallorca

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La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a un hombre por amputarle parte de un dedo de un mordisco a otro varón que intervino para separar una pelea en el municipio de Rosal de la Frontera, Huelva.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la condena contempla la circunstancia atenuante analógica de confesión tardía y la atenuante de dilaciones indebidas.

Suspensión de la pena privativa de libertad

Además, el tribunal ha concedido al condenado el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad por un período de tres años, al no contar con antecedentes penales y tras haber abonado previamente parte de la responsabilidad civil.

Los hechos probados se remontan a la mañana del 31 de diciembre de 2023, cuando el acusado inició una discusión con una persona.

Para mediar en la misma, intervino una tercera sujetando al procesado desde atrás para evitar que el altercado fuera a más y, en ese momento, este le mordió fuertemente el segundo dedo de la mano derecha "con la clara intención de menoscabar su integridad física".

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A consecuencia del ataque, la víctima sufrió la amputación de la primera falange del dedo, que necesitó de una intervención quirúrgica y 42 días de recuperación, y le ha provocado secuelas permanente, entre ellas la pérdida completa de la falange distal, parestesias, limitación funcional y un perjuicio estético.

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La sentencia fija la indemnización total por las lesiones y secuelas en 30.200 euros. De dicha cantidad, se descuentan los 15.000 euros que el procesado consignado el 2 de junio de 2026 en la cuenta del juzgado, por lo que restan 15.200 euros pendientes de pago.

La suspensión de la entrada en prisión queda supeditada a que el condenado no vuelva a delinquir durante los próximos tres años y al abono del resto de la indemnización mediante cuotas mensuales de 400 euros, ajustándose el pago final a 1.200 euros en la última mensualidad.

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Asimismo, el tribunal fundamenta la atenuante de dilaciones indebidas en los periodos de paralización del proceso judicial por causas ajenas al acusado entre octubre de 2024 y abril de 2026.