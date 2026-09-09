Bajan las temperaturas y regresan las tormentas

La jornada del miércoles estará marcada por la inestabilidad en buena parte de la península y Baleares

En Cataluña, se podrán registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, unas tormentas que podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, además de granizo

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Tras un inicio de septiembre con temperaturas veraniegas, este miércoles comienzan a bajar las temperaturas en una jornada marcada por la inestabilidad generalizada en la península y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de chubascos y tormentas fuertes que podrán llegar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en Baleares, sureste peninsular y con acumulados importantes en Cataluña.

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En Cataluña, la lluvia dejará acumulados importantes

El paso de un frente dejará a primera hora del día precipitaciones débiles o moderadas en la mitad norte y Extremadura, mientras que en Cataluña se esperan tormentas muy fuertes con acumulados importantes que persistirán durante las horas centrales.

Las tormentas se extenderán por la tarde con rachas muy fuertes de viento en Baleares, sureste peninsular y, aunque en menor medida, también por el sur del Sistema Ibérico y puntos de Castilla-La Mancha y este de Andalucía. En el resto de la Península se esperan cielos poco nubosos en el oeste e intervalos de nubes medias en el este y sur.

Por lluvias y tormentas, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana están en aviso naranja, donde las fuertes precipitaciones que podrán ser torrenciales en Barcelona y Tarragona. Andalucía mantiene aviso amarillo, también por precipitaciones.

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Se podrán registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la comunidad catalana, con intensidad torrencial en el litoral y prelitoral de Barcelona y en el prelitoral norte y litoral norte de Tarragona. Estas tormentas podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, además de granizo.

Una jornada marcada por el descenso de las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la mayor parte del territorio, con bajadas de entre 6 y 10 grados en amplias zonas del nordeste peninsular.

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Las mínimas también bajarán, notablemente en el Sistema Ibérico y Pirineos, y de forma menos notable en el resto. Solo Murcia está en alerta amarilla por altas temperaturas, un aviso que afecta a las zonas de Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados.

Predominará el viento flojo o moderado en casi toda la Península, con probables rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán y Baleares. En Canarias se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en el resto con calima y viento alisio.

Por otra parte, Aragón está hoy bajo aviso meteorológico por viento, en nivel amarillo. Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca y Girona se encuentran en alerta por fenómenos costeros. Rissagas también en Menorca.