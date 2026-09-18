Ya se saben las razones del caos aéreo en Gran Bretaña el 8 de septiembre

1.200 vuelos cancelados y más de 65.000 viajeros atrapados fueron las consecuencias de un fallo de software que impactó y mucho en Lanzarote.

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1.200 vuelos cancelados y más de 65.000 viajeros atrapados fueron las consecuencias de un fallo de software en una parte del sistema de control de tráfico aéreo del Reino Unido, que corrompió los datos de vuelo "en cuestión de milisegundos".

Todo un efecto dominó en el que un mínimo de 12 conexiones directas entre Lanzarote y aeropuertos británicos tanto en llegadas como en despegues fueron suspendidas por las aerolíneas al no poder garantizar los slots de despegue y aterrizaje. Los destinos más afectados fueron London Gatwick, Luton, Mánchester, Birmingham, Edimburgo, Newcastle, Bristol y Glasgow Prestwick y las aerolíneas con más cancelaciones fueron EasyJet, Ryanair y British Airways.

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El informe del Partido Nacional sobre el incidente deja, según los ministros, preguntas sin respuesta ya que aún se necesita comprender urgentemente "por qué este problema no se descubrió y se solucionó antes de que causara el caos". Porque la realidad es que el error se produjo por primera vez a las 10:00 y se notificó a los ingenieros, quienes investigaron; sin embargo, el sistema pareció volver a funcionar hasta las 12:30, cuando se repitió el fallo y se declaró un incidente grave.

Las aerolíneas han exigido una indemnización y un "plan creíble", y Ryanair ha pedido la destitución del director ejecutivo de Nats, Martin Rolfe, tras el tercer fallo importante en el control del tráfico aéreo en el Reino Unido desde el verano de 2023.

Se tardaron más de dos días en solucionar el retraso en los vuelos, con más de 2.000 vuelos cancelados en total y los planes de viaje de cientos de miles de personas alterados.

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El director ejecutivo de Nats, Martin Rolfe, señalado por los fallos, declaró al respecto: "Quisiera disculparme de nuevo, muy sinceramente, con todos los afectados la semana pasada. Nuestro trabajo es llevar a la gente a su destino rápidamente y sin demoras, y lamentamos profundamente cuando algo falla. Sin embargo, nuestra principal función es mantener la seguridad de nuestro espacio aéreo y de todos los que vuelan por él. En ningún momento de la semana pasada la seguridad estuvo en entredicho".

Pero las explicaciones no convencen a todos. Tim Alderslade, director ejecutivo de Airlines UK, cree que se "debe exigir una inversión real en la resiliencia de Nats para que un solo fallo no vuelva a provocar interrupciones a nivel nacional". No solo eso, se ha propuesto "exigir una compensación inmediata por los costos incurridos y un plan creíble para mejorar la resiliencia".

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El consejero delegado de EasyJet, Kenton Jarvis, declaró, que "los pasajeros merecen algo más que la promesa de que se aprenderán las lecciones. Deben adoptarse medidas firmes y debe haber una solución justa para garantizar que las aerolíneas no tengan que asumir los costes".