La aeronave tuvo un rápido descenso desde 7 kilómetros de altura hasta 3,3 antes de que se perdiera su señal en el radar

Desaparece un avión privado medicalizado en el Atlántico estadounidense con seis personas a bordo

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MadridYa han hallado restos de la avioneta medicalizada que declararon este 2 de octubre desaparecida en el Océano Atlántico cerca de Estados Unidos. En ella viajaban seis tripulantes que aún no han sido localizados.

La Guardia Costera estadounidense ha informado este 4 de octubre de que ha encontrado partes del avión de transporte sanitario que cubría la ruta entre la isla de Bermudas y la ciudad de Boston.

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Según las autoridades americanas, no descartan ninguna hipótesis sobre lo sucedido cuando se perdió la señal de la aeronave privada que se dirigía al Aeropuerto Internacional Logan, donde tenía previsto aterrizar a las 1:30 hora local.

Los datos del portal FlightAware detallan que experimentó un rápido descenso desde 7 kilómetros de altura hasta 3,3 kilómetros antes de que desapareciera de las pantallas de monitorización.

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Cuatro canadienses y dos bermudeños iban a bordo

La avioneta, que transportaba a dos ciudadanos bermudeños y otros cuatro canadienses, despegó alrededor de las 23:40 hora local y apenas dos horas después perdió contacto con el control central. Se emitió una alerta de búsqueda y rescate.

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Efectivos de la Guardia Costera iniciaron las labores de rastreo y han peinado ya un área de más de 4 kilómetros cuadrados frente a las costas de Nantucket durante un periodo de 27 horas.

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"Mis pensamientos están con todos los pasajeros a bordo, así como con sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo durante este momento tan difícil", ha declarado el ministro canadiense de Transportes, Steve MacKinnon, preparándose para los peores presagios.

De esta manera, MacKinnon ha aclarado que "siguen de cerca la situación y colaboran con las autoridades pertinentes" mientras no cesan los trabajos para tratar de encontrar a los desaparecidos.

"Rezamos para que sean halladas con vida"

Por su parte, el Gobierno de Bermudas ha confirmado que ya ha contactado con las familias de los ocupantes de la aeronave: "Rezamos para que las seis personas sean halladas con vida".

"Agradecemos los continuos esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate", ha declarado el primer ministro David Burt. El operativo ha desplegado aviones HC-144 Ocean Sentry y HC-130 Hercules, un helicóptero MH-60 Jayhawk, una patrullera de rescate y el buque de respuesta rápida William Sparling.