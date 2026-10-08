EEUU imputa a Maduro y su esposa por liderar un sistema de represión y torturas en Venezuela

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Les acusa de crear una "estructura de poder violenta" empleada para "afianzarse en el poder".

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La Fiscalía de Estados Unidos ha imputado este jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por delitos de tortura contra personas detenidas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, en el marco de un "sistema de represión que recurría a la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de personas detenidas".

En el escrito de acusación, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala a Maduro y su esposa al frente de una "estructura de poder violenta" empleada para "afianzarse en el poder" y que recurría a prácticas de tortura.

De violaciones y descargas eléctricas a matar a familiares de las víctimas presas

"Esta tortura incluía descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica, como amenazas de hacer daño o matar a los familiares de las víctimas, incluidos sus hijos", ha señalado.

Maduro y Flores desarrollaron y facilitaron según la Fiscalía estos sistemas para acumular ilícitamente "enormes riquezas y poder, recompensando a sus aliados con fondos obtenidos ilegalmente y aterrorizando a sus supuestos opositores mediante persecución y violencia".

Maduro mantendría alianzas con grupos delictivos organizados y terroristas

La estructura se cimentaba en el control sobre las fuerzas militares, el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Venezuela, apunta la Fiscalía estadounidense que señala igualmente a "alianzas con grupos delictivos organizados, incluidas organizaciones terroristas y grupos de bandas patrocinadas por el Estado".

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La acusación señala que Maduro desarrolló el sistema junto a varios altos cargos que ordenaban "asesinatos" o sistemas de tortura con el conocimiento del presidente venezolano liderando una "agencia responsable de torturar a decenas de víctimas", al tiempo que se le señala por "aprobar personalmente" el arresto ilegal y la tortura de personas específicas.

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Estos cargos se suman a los ya presentados contra el mandatario por formar parte de una supuesta trama que introducía droga en Estados Unidos, mientras que Maduro por su lado se ha declarado inocente de los cargos imputados hasta ahora y ha denunciado que su detención es ilegal.