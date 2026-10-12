El Papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la operación del nódulo del pulmón

El Papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli.

El papa León XIV anuncia que se someterá a una operación para extirparle un nódulo en un pulmón

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El Papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón, según han confirmado a Europa Press fuentes del Vaticano.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

"Os agradezco vuestra cercanía espiritual", dice el pontífice

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".

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"Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.