El cirujano Diego González explica en redes sociales cuál es la mejor técnica para extirpar los nódulos

El Papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la operación del nódulo del pulmón

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El cirujano Diego González Rivas explica en redes sociales en qué consiste la operación del nódulo pulmonar solitario que le realizarán al papa León XIV. El especialista recuerda que en este caso se ha detectado a través de un control rutinario, lo que "aumenta las probabilidades de recuperación en el caso de que sea maligno".

"Es una operación sencilla siempre y cuando se realice de forma no invasiva", señala el cirujano. González asegura que este tipo de intervenciones se realiza extirpando el nódulo de una forma atípica o con una segmentectomía según la naturaleza.

Uniportal VATS, la mejor técnica para extirpar los nódulos

El cirujano Diego González destaca que la mejor forma de extirpar los nódulos pulmonares es a través de su técnica Uniportal VATS: "Tan solo se necesita una incisión de dos centímetros y permite el alta hospitalaria en menos de 48 horas".

Debido a los protocolos del Vaticano, el papa León XIV será operado en el Hospital Policlínico Gemelli. El cirujano cuenta en su vídeo que es un sitio que ya conoce bien, ya que en 2017 impartieron cursos sobre su técnica Uniportal VATS. "Allí he operado muchas veces y he hablado con el equipo del hospital son buenos amigos, buenos profesionales, y usan mi técnica", afirma. Y el cirujano manda un mensaje de tranquilidad: "Podéis estar tranquilos que está en buenas manos".

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León XIV cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre

El papa León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización para someterse a la operación. El pontífice será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para someterse a la intervención quirúrgica, según confirmaron este lunes fuentes del Vaticano.

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Pese a la inminente operación, el papa Prevost mantuvo este lunes por la mañana la agenda prevista y sus actividades habituales. En concreto, se reunió con los miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana que ayuda a personas vulnerables y mantuvo seis audiencias privadas.

Si bien, desde el Vaticano anunciaron que no participaría en la sesión de la tarde de la cumbre sobre la familia que se está celebrando en Roma, en el Aula Pablo VI, con motivo del décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia y que reúne a presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, entre ellos, el español Luis Argüello, que ha viajado a Roma junto al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.