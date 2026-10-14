Israel compra 12 helicópteros de combate Apache a EEUU por 1.000 millones de dólares

Los helicópteros podrán ser entregados a Israel durante la próxima década

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El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este miércoles que ha comprado una docena de helicópteros de combate del modelo Apache a Estados Unidos. Los aparatos podrán ser entregados durante la próxima década.

En el anuncio de la compra, el ministerio israelí ha explicado que los helicópteros que ha adquirido son de la variante 'Echo', el modelo más nuevo y avanzado de este tipo de helicópteros.

"La adquisición de los helicópteros Apache es un paso crítico en la acumulación de fuerzas de las FDI, que fortalecerá sus capacidades operativas contra una amplia gama de amenazas y contribuirá a la seguridad del Estado de Israel en los años venideros", ha manifestado el ministro de defensa israelí, Israel Katz.

La operación está valorada en 1.000 millones de dólares y tal y como ha anunciado el ministro de defensa israelí el objetivo es reforzar la seguridad del país tras los ataques del pasado 7 de octubre de 2023. No obstante, para la compra de los helicópteros Israel ha tenido que utilizar fondos de emergencia retrasando la compra.