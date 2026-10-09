Durante su trayectoria profesional, Navi Pillay ha investigado los abusos de los Derechos Humanos en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados

La jurista sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

Compartir







El Gobierno de Israel ha afirmado este viernes en un mensaje en redes sociales que el dirigente nazi Joseph Goebbels, quien fue ministro de Propaganda durante el régimen de Adolf Hitler, "aplaude desde el infierno" el Premio Nobel de la Paz entregado a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha criticado que "si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no solo sería una candidata; sería la favorita indiscutible". También ha añadido en relación a la carrera profesional de la jurista, que "su papel en la incesante demonización de Israel, motivada por intereses políticos, y en la promoción de la 'genomentirosa' narrativa del genocidio es más que elocuente"

PUEDE INTERESARTE EEUU imputa a Maduro y su esposa por liderar un sistema de represión y torturas en Venezuela

En la misma línea, ha señalado que "conceder el Premio Nobel de la Paz a Pillay no supone un reconocimiento a la justicia", sino "una instrumentalización grotesca de un galardón para legitimar el odio y los prejuicios contra Israel". Ha finalizado la publicación señalando que "ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, sin duda Joseph Goebbels está aplaudiendo desde el infierno".

Benjamin Netanyahu también ha criticado la entrega del premio a la jurista sudafricana

Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha criticado la decisión del Comité Noruego del Nobel y ha expresado que este "ha perdido su brújula moral". Además, ha calificado a Navi Pillay como "una intolerante que ha basado su carrera en inventar y difundir calumnias sangrientas contra el único Estado judío".

PUEDE INTERESARTE Donald Trump asegura que Estados Unidos no atacará Irán antes "antes" de las elecciones del 3 de noviembre

En su crítica a la galardonada, el mandatario israelí, ha hecho referencia al caso de Karim Khan, quien fue destituido el pasado julio por un caso de conducta sexual inapropiada que el jurista negó: "El logro del que más se enorgullecía Navi Pillay fue legitimar a un fiscal corrupto que recurrió a sus mentiras contra Israel con la esperanza de que, al unirse a su turba intolerante, pudiera librarse de una acusación de violación",

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Karim Khan utilizó las mentiras de Pillay para construir un caso falso contra Israel. Pillay proporcionó las mentiras. Khan las convirtió en un arma. Y ahora los miembros equivocados del Comité del Nobel están honrando a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia", ha juzgado Netanyahu.

Criticada por Israel por sus investigaciones sobre los abusos de los Derechos Humanos

Israel se ha mostrado muy crítico con Pillay por su papel como presidenta de la comisión de Naciones Unidas encargada de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados. Esta comisión concluyó en septiembre de 2025 que Israel ha cometido un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza en el marco de su ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Precisamente, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, felicitó a Pillay por su labor al anunciar que "el Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo". El presidente, destacó la labor de la jurista en relación a las investigaciones de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio".

La galardonada, Navanethem Pillay, nació en Sudáfrica donde también inició sus labores como abogada defensora del líder contra el Apartheid, Nelson Mandela. Posteriormente fue magistrada del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza del TPI entre 2003 y 2008. También trabajo como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y en la actualidad es jueza 'ad hoc' en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.