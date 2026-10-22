Las dos mujeres habían sido secuestradas por el Estado Islámico en Níger hace un año

Secuestran a un hombre en Barcelona y horas después a otro en Girona que fue localizado herido

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La ciudadana suiza Claudia Abbt, secuestrada por el Estado Islámico en el Sahel (EIS) durante más de año y medio, ha sido liberada y viaja ya al país centroeuropeo, confirmó este jueves el ministro de Asuntos Exteriores helvético, Ignazio Cassis, en su cuenta oficial en X.

Abbt había sido capturada en abril de 2025 por el grupo terrorista en Agadez (norte de Níger), donde residía y desarrollaba actividades relacionadas con la cultura y la artesanía local.

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Liberada el miércoles, fue trasladada a Bengasi, en el este de Libia, junto con otra rehén, la austríaca Eva Gretzmacher, según informaron medios de ese país. Además, una vienesa de 75 años que había sido secuestrada a principios de 2025 en el norte de Níger ha sido puesta en libertad, según confirmó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria en un comunicado.

"Nos sentimos muy aliviados de que Eva Gretzmacher esté libre de nuevo después de más de 21 meses de cautiverio. Este tiempo fue una terrible experiencia para ella y su familia", declaró en la nota la titular de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger.

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Sobre el secuestro hace un año

El hijo de la austríaca había anunciado en Facebook que su madre y la mujer suiza estaban "en un avión camino a la ciudad libia de Bengasi". De momento hay "poca información fidedigna sobre las circunstancias que rodean el secuestro" y las autoridades de Níger, Austria y Suiza se mantienen muy discretas, indicó la agencia austríaca APA.

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Meinl-Reisinger se limitó a señalar que la liberación ha sido el resultado de un proceso diplomático "largo, complejo y sumamente delicado". El rapto de Gretzmacher tuvo lugar el 11 de enero de 2025 a manos de individuos armados en un vehículo todoterreno y "ante un público de testigos impasibles", según informó en su momento la agencia nigerina ANP.

Posteriormente, en abril del mismo año, el Gobierno de Níger confirmó el secuestro de la ciudadana suiza, identificada como C.A., por individuos armados no identificados en su domicilio de la misma localidad. Ambas mujeres llevaban mucho tiempo viviendo en el país africano, donde participaban en diversos proyectos de desarrollo cultural y apoyo a las poblaciones nómadas del lugar.