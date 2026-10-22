Claudia Barraso 22 OCT 2026 - 17:40h.

Los padres decidieron volver a su alojamiento y permitieron que sus hijos continuasen solos la ruta

Así han sido los arriesgados rescates en helicóptero de las 280 personas atrapadas en la zona cero de la DANA Adam en Oliva

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Dos hermanos, de 13 y 16 años, tuvieron que ser rescatados durante la madrugada del pasado sábado en los Alpes italianos a una altitud de 2.340 metros tras pasar la noche en la intemperie en un refugio de montaña en Bonner.

Estaban de vacaciones con sus padres, según confirma el medio ‘Diario Vasco’ y habían iniciado la excursión a la montaña desde Dobbiaco. Sin embargo, los padres decidieron regresar antes de completar el camino y permitieron que los menores siguiesen subiendo ellos solos. Entonces la noche cayó y los menores encontraron el refugio, pero se dieron cuenta de que el establecimiento estaba cerrado desde el 11 de octubre.

Como no tenían la suficiente visibilidad para hacer lo mismo que sus padres y regresar, los adolescentes decidieron quedarse a las puertas del refugio y pasar la noche allí. Lo que no contaban era con que los termómetros a altas horas de la madrugada caen bajo cero, llegando a alcanzar temperaturas extremas.

Los síntomas que presentaban los menores cuando fueron encontrados

Los menores comenzaron a sufrir fuertes dolores, náuseas y vómitos y decidieron llamar a sus padres, quienes dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia. Cuando el equipo de rescate llegó hasta el refugio, se encontraron a los menores con síntomas de hipotermia por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital de San Candido donde permanecieron ingresados hasta que su estado mejoró.

Los sanitarios determinaron que los menores habían sufrido una hipotermia y el portavoz del equipo de rescate calificó lo sucedido como algo “extremadamente imprudente”.