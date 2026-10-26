El barco, que estaba saliendo del puerto, fue empujado por el viento contra los dos portacontenedores atracados

Los primeros momentos tras el accidente de autobús en Barcelona: ambulancias, bomberos y complicados rescates entre rocas

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El crucero turístico ‘Mein Schiff 3’ que partía de Alemania hacia las Islas Canarias con más de 2.000 pasajeros y 922 tripulantes a bordo, ha tenido que cancelar el viaje después de chocar con un portacontenedores cuando trataba de salir del puerto de Bremerhaven, en Alemania, la pasada tarde del domingo.

Según ha confirmado ‘Canarias 7’, el accidente se produjo por el temporal de viento que hizo que el barco no pudiese efectuar su salida correctamente y acabase chocando con la otra embarcación.

El barco, perteneciente a la compañía ‘TUI Cruises’, tenía programado un crucero de 20 noches con destino Canarias y escalas en Lisboa, Tenerife y Agadir, pero los daños que ha sufrido la estructura del barco durante el choque, obligó a la tripulación a tener que informar a los pasajeros que volvían al puerto por el elevado riesgo a su seguridad.

Los daños causados en el barco tras el choque

El accidente se produjo pasadas las cinco de la tarde cuando el barco se disponía a abandonar la terminal con ayuda de varios remolcadores, pero, según confirmó la Policía alemana y recoge el mismo medio, una fuerte racha de viento hizo que el barco acabase sobre dos portacontenedores que estaban atracados en el puerto.

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Uno de los buques de carga sufrió importantes daños en la estructura lateral, con una apertura de varios metros de longitud y daños en la estructura utilizada para sujetar los contenedores. Varios botes salvavidas también se vieron afectados y dos remolcadores también resultaron dañados durante las maniobras. A pesar de ello, no hay que lamentar ningún herido.

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La Policía alemana ha abierto una investigación para esclarecer con precisión lo ocurrido y determinar si también se pudieron cometer errores durante las maniobras de salida o si solo fueron las condiciones meteorológicas las que causaron el accidente.