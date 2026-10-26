Esperanza Calvo 26 OCT 2026 - 22:05h.

Las guerras se enfrentan a un nuevo plano dominado por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías

Detienen a una adolescente de 17 años acusada de matar a dos militares con metadona en Ucrania

Compartir







No son robots, son insectos reales: cucarachas convertidas literalmente en espías. Equipadas con pequeñas mochilas electrónicas, pueden ser dirigidas y portar cámaras y micrófonos. No necesitan un motor ni una batería para moverse y pueden colarse por espacios inaccesibles para los humanos.

“Son bichos, bichos que no hacen ruido, el propio animal es capaz de producir la energía que necesitan para poder funcionar y la información que da puede ser vital”, explica Emilio Rico, Coronel retirado y asesor de seguridad de TRC.

PUEDE INTERESARTE La Casa Blanca afirma que Melania Trump ha negociado un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshki

Además, estas cucarachas ya han salido del laboratorio. El Ejército alemán ya prueba estos insectos cíborg con sus tropas para misiones de reconocimiento. Esas mochilas permiten dirigir sus movimientos actuando sobre el propio insecto. Pero es en Ucrania donde la combinación de tecnologías está transformando más rápidamente el combate.

Así funciona el sistema en drones

El Ejército ucraniano está introduciendo malware dentro de los drones de tal manera que si el adversario los recupera, no puedan hacer uso de él. Si el enemigo intenta conectar el dron a otro dispositivo, el malware puede infectarlo para impedir que se copie su tecnología.

PUEDE INTERESARTE La guerra de los túneles, la otra contienda en la que Ucrania está derrotando a Rusia bajo tierra

Además, la inteligencia artificial ya pilota drones en el frente. Una vez fijado el objetivo, puede asumir la última fase del vuelo incluso cuando las interferencias electrónicas del enemigo cortan toda comunicación con el operador humano.