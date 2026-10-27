Obama se burló de Trump por la decoración de la residencia, que comparó con la de una cadena de restaurantes

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Donald Trump ha llamado "estúpido" a su antecesor Barack Obama, después de que este se burlara de las obras de reformas emprendidas por el republicano en la Casa Blanca y las comparara con la decoración de 'The Cheesecake Factory', una cadena de restaurantes conocida por su ornamentos recargados y raciones abundantes.

"Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país, ha comentado Trump ante los medios. "Solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera". El presidente estadounidense no perdió la oportunidad de insultar al demócrata durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral de cara a los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Trump, que ha construido un helipuerto y está levantando un salón de baile en la residencia presidencial, que ha llenado las paredes de adornos dorados, defendió sus reformas asegurando que el edificio es "un símbolo de Estados Unidos" que "debe ser debidamente mantenido y pintado".

"Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente", aseguró el republicano reaccionando a las burlas que Obama lanzó el sábado durante un mitin en Ohio, donde comparó la decoración de la residencia con la de un restaurante de la cadena californiana y llegó a evocar al dictador iraquí Sadam Hussein.

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory"

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", atacó Obama el sábado durante un mitin en Ohio, en el que criticó las reformas impulsadas por Trump en la residencia presidencial, entre ellas la construcción de un salón de baile, la pavimentación del Jardín de las Rosas y la instalación de un helipuerto en el jardín sur.

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"Así que está claro que no está centrado en hacer bajar los precios", añadió, en referencia al coste de la vida, una de las principales preocupaciones de los votantes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también se sumó a la polémica y este lunes acudió a un Cheesecake Factory cercano a la residencia presidencial para comer una hamburguesa con queso y arremeter contra el expresidente demócrata.