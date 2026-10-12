Un ciberataque estropea las máquinas de hielo de supermercados de Francia y deja pérdidas millonarias

Un ciberataque lanzado esta noche contra varios supermercados de Francia ha provocado que se estropeara mercancía fresca y congelada

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Un ciberataque lanzado esta noche contra varios supermercados de Francia ha provocado que se estropeara mercancía fresca y congelada que guardaban los establecimientos. El ataque ha provocado pérdidas valoradas en varios millones de euros, según confirmó el dueño de una de las cadenas afectadas.

Los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido. Las máquinas se pusieron a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los alimentos.

“Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable”, escribió en la red social X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelder.

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Además de esta cadena, el ataque afectó a tiendas de Intermaché, Netto y Leclerc. Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlos en el futuro.

Incidentes de ciberseguridad en Países Bajos y Bélgica

En Países Bajos, la cadena de supermercados Albert Heijn, la mayor y más popular del país, también ha reportado problemas desde la noche del domingo que llevó, entre otras cosas, a la caída de su web, su app y otros servicios en la mañana de este lunes y que ha achacado a un “incidente de ciberseguridad”, según informó la propia compañía.

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La cadena de supermercados belga Delhaize, que al igual que Albert Heijn es filial del grupo internacional de distribución Ahold Delhaize, también ha informado de problemas con sus pedidos en línea y servicio de atención al cliente por un incidente informático, si bien no ha ofrecido detalles sobre su causa.