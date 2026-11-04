Donald Trump convirtió las legislativas de medio mandato en un referéndum sobre su gestión y los estadounidenses le han dado un mensaje clarísimo

El 'voto castigo' certifica una victoria histórica del Partido Demócrata frente a Donald Trump en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

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El castigo al presidente Donald Trump y su ideario político ha sido durísimo. El Partido Demócrata ha recuperado el control de las dos Cámaras del Congreso, dando un vuelco al mapa político Estados Unidos. Los triunfos históricos la han protagonizado Carolina del Sur, en Texas o en Kansas, feudos conservadores durante décadas y que este martes han elegido senadores progresistas. La marea azul, color de los demócratas ha bañado también Carolina del Norte, en Ohio, en Maine, Iowa y Michigan. Trump se ha descargado la responsabilidad y desde la Casa Blanca han asegurado que él no estaba en las papeletas. ¿Cómo será el nuevo periodo del republicano sin el control de las Cámaras?

Y los rostros de los que la mayoría de los estadounidenses han votado lo dicen todo: colocando a la primera gobernadora negra de la historia, al primer gay en la cámara alta de Washington. Al primer musulmán de origen árabe, en Michigan que representan lo contrario abanderado por Trump.

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La impopularidad del presidente Donald Trump, en caída libre en las encuestas, ha permitido a los demócratas recuperar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, aunque el republicano ha prometido convertirse en el presidente 'Veto' aludiendo a la posibilidad de vetar cualquier iniciativas de las cámaras.

Trump, tras conocer los resultados de las elecciones ha compartido su opinión publicando una serie de mensajes en su cuenta de Truth Social en los que parecía querer distanciarse de su partido. "¡No estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, habríamos ganado por goleada!", escribió en uno de ellos. Más tarde añadió que planeaba convertirse en un "analista político, tanto bueno como malo, sobre los motivos por los que estos candidatos han ganado y perdido".

Cuando todavía no habían cerrado los colegios electorales, Trump lanzó un mensaje de advertencia en 'CBS News': "Tengo el poder último, se llama veto", dijo y añadió que no le importaba que lo llamaran 'Míster Veto' obstaculizando el control demócrata de las cámaras. A pesar de estas amenazas, Trump sabe que ahora gobierna con las manos atadas y que el Senado y el Congreso no apoyarán sus desmanes, sus políticas de odio y sus aventuras bélicas.

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Horas después, volvió a cambiar de registro y felicitó a los vencedores por su "buen trabajo. Cómo será su relación con los demócratas es algo que todos los analistas se preguntan.