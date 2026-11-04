Trump se desmarca de la contundente derrota republicana en las elecciones de medio mandato y se defiende con el ataque avisando del uso del veto presidencial

El 'voto castigo' certifica una victoria histórica del Partido Demócrata frente a Donald Trump en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado al batacazo de su partido en las 'midterms', las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, y desmarcándose de la derrota ha asegurado que la ola de victorias de los candidatos demócratas se debe simplemente a que su nombre no aparece en las papeletas. De lo contrario, ha asegurado, los resultados, –que anticipan un control de la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes–, habrían cambiado radicalmente.

"No estaba en la papeleta electoral y, si hubiera estado, habríamos ganado por una aplastante mayoría", ha dicho exactamente en su red social, Truth Social, y en el marco de una noche histórica para el Partido Demócrata, que según las primeras proyecciones se habría hecho con el control de las dos Cámaras tras ganar en feudos clave e incluso tradicionalmente republicanos, como Texas, Ohio, Iowa, Carolina del Sur o Kansas, donde los demócratas no ganaban desde hacía casi 100 años.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump anuncia el fin de la entrega de ayuda militar de EEUU a Israel por valor de 3.575 millones de euros

Donald Trump se defiende con el ataque tras la contundente derrota republicana en las midterms y avisa del uso del veto presidencial

Poco después de su mensaje con la primera reacción a la derrota de su partido, el magnate republicano ha continuado publicando una serie de mensajes entre los que se incluye una crítica al hasta ahora gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, a quien ha afeado la victoria electoral del demócrata James Talarico ante el republicano Ken Paxton. Este final, ha alegado, es el resultado de haberse "convertido en un RINO", un republicano sólo de nombre (por sus siglas en inglés) en los "últimos seis meses de su trayectoria política".

Más allá, frente al varapalo electoral, que ha sido incluso más grande del esperado, en otra publicación el presidente ha adelantado que se va a "convertir en un analista político, tanto para bien como para mal, sobre las razones por las que estos candidatos han ganado y perdido" en las 'midterms'.

En su cadena de mensajes de reacción a las 'midterms', además, incluye críticas a la cadena conservadora Fox News, a la que ha atribuido "parte de responsabilidad en estas derrotas al dar espacio de forma constante y sistemática a la oposición 'tontócrata' (demócrata) y a peores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, el dirigente republicano ha adelantado tanto en redes como en medios de comunicación su intención de hacer uso del veto presidencial ante el control demócrata del Congreso: "Tengo derecho a vetar cualquier cosa", ha recordado, antes de apuntar que, de todos modos, prefiere "no pasar dos años sentado ahí vetándolo todo".

"Por eso, ya he hablado con ciertos líderes del Partido Demócrata. Y es probable que también encontremos muchos aliados entre los demócratas", ha llegado a decir, argumentando que "ellos también quieren que se logren resultados".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Poco después, precisamente, Trump ha intervenido en Fox News pese a las críticas vertidas, donde ha lamentado que al electorado no le gustaban los candidatos republicanos y que algunos de los que respaldó "se enfrentaron" a él. "Francamente, no me llevaba bien (con algunos), pero, por el bien del partido, lo acepté", ha dicho.

Ahora, con dos años restantes de mandato por delante que se esperan muy complicados, Donald Trump ha insistido en que no entiende estos resultados como una valoración de su gestión, incluida la guerra de Irán, con la que ha asegurado que "la gente está de acuerdo", si bien ha reconocido el probable impacto del encarecimiento del combustible.

"No tiene nada que ver con mi gabinete", ha recalcado, arguyendo que "había cierto ambiente en el aire" electoral y que "no debería sentirse culpable" porque "casi nunca el presidente en ejercicio, sin importar si es bueno o malo, republicano o demócrata (...) logra ganar" en las elecciones de medio mandato.