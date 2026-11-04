La reunión entre ambos dirigentes ha tenido lugar con motivo de la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana

Volodomir Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez y los mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

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Con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, el ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, se ha reunido este miércoles con su homólogo español, José Manuel Albares y ha señalado que la sintonía entre ambos países y sus respectivos líderes, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, es propicia para una "agenda constructiva y de resultados".

En referencia a la reunión entre ambos ministros, el canciller mexicano ha resumido con positividad en redes sociales su encuentro con Albares: "Conversamos con la cercanía y confianza de siempre sobre el excelente momento que viven las relaciones entre México y España".

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Velasco ha destacado además "la buena sintonía" entre Sheinbaum y Sánchez, incidiendo en que esto permite "una agenda constructiva y de resultados". "México y España seguirán fortaleciendo esta amistad fraterna y el diálogo que nos une", ha zanjado.

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Por otra parte, el ministro de Exteriores español ha subrayado también en la red social X el refuerzo en las relaciones "políticas, económicas y culturales" en el último año entre México y España. "Seguimos ese rumbo", ha afirmado sobre el encuentro mantenido con Velasco.

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Con motivo de la Cumbre Iberoamericana que se inaugura este miércoles en Madrid, los líderes de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además del presidente y el primer ministro de Portugal se reunirán en Madrid. Si bien los 22 participantes han enviado una delegación a nivel de ministros de Exteriores. En la cita internacional también estará presente el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.