El rey alerta ante el empresariado de Iberoamérica del riesgo de perder la confianza

El rey ha pronunciado estas palabras en la clausura del XVI Encuentro Empresarial celebrado en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

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"La confianza es uno de nuestros activos más valiosos y también uno de los que más fácilmente podemos perder", ha advertido Felipe VI ante las organizaciones empresariales de Iberoamérica, tras reclamar "entornos estables, seguridad jurídica e instituciones sólidas y transparentes" en la comunidad iberoamericana.

El rey ha pronunciado estas palabras en la clausura del XVI Encuentro Empresarial celebrado en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el que ha defendido "todo aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza" en busca de un "compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país y con la región".

También ante varios mandatarios que participan en la cumbre, el jefe del Estado ha repasado los principales retos a los que se enfrentan las economías en un momento de "gran incertidumbre" y "profundas transformaciones" y cuando la "fragmentación geopolítica" y las "tensiones comerciales" están poniendo a prueba las reglas que durante décadas han proporcionado "estabilidad y prosperidad".

Ha recordado en este sentido que "la mejor respuesta a esta deriva" no es el proteccionismo, sino una "economía abierta basada en reglas iguales para todos" y la cooperación "entre socios que comparten valores"; mientras crece la demanda de energía limpia y "se buscan socios fiables", Iberoamérica -asegura el rey- "puede desempeñar un papel fundamental".

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Por ello ha invocado los recursos y el "enorme potencial energético" de los países que integran esta comunidad, con su biodiversidad, sus minerales y tierras raras, para abogar por más inversión, innovación y cooperación.

Para Felipe VI, la actual transformación tecnológica "sin precedentes" si está "bien aprovechada" puede "reducir las desigualdades territoriales", abrir los mercados a empresas y crear empleo de alto valor añadido, un reto para el que ha pedido además que la IA "piense, entienda y cree" en español y portugués, lenguas de cultura, ha dicho, "pero también de ciencia, negocio e innovación".

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"Faltan Infraestructuras digitales, más formación y mejores marcos regulatorios"

Y ha señalado igualmente que hacen falta "infraestructuras digitales, más formación y mejores marcos regulatorios que favorezcan la innovación sin renunciar a la seguridad, ni a los derechos de los ciudadanos".

También ha recordado que el progreso debe ser "sostenible e inclusivo", y ha apuntado que las impresas que lideren la "transición verde" también encabezarán los mercados del futuro.

Es ahí donde ha pedido estabilidad y reforzar la confianza mutua y, en consonancia con el lema del encuentro -'Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público privada'-, ha remarcado las misiones que corresponden por un lado a los gobiernos y por otra a las compañías de esta comunidad.

"Garantizar infraestructuras, educación y formación"

"A los gobiernos les corresponde garantizar infraestructuras, educación y formación de calidad y apoyo decidido al emprendimiento", ha explicado, mientras las empresas tienen que "invertir, innovar y generar empleo digno" y además de ser rentables "tener propósito social y contribuir al bienestar común".

Felipe VI ha aprovechado para reclamar más cooperación en las relaciones entre regiones, fortaleciendo los vínculos entre la UE y América y el Caribe con acuerdos como los renovados con Chile, México y Mercosur.

"Pueden tener la certeza de que España siempre trabajará para que esa relación sea más ambiciosa y cercana a las empresas y a los ciudadanos de ambas orillas", ha asegurado. Además, el monarca ha pronunciado unas palabras en portugués, para recalcar que es una lengua "que nos une y refuerza las oportunidades de cooperación entre nuestros países".