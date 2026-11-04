Pedro Sánchez pide a los países iberoamericanos acercarse a Europa y ofrece a España como puerta de entrada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá.

Volodomir Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez y los mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá que ha optado por acercarse más a Europa ante la política mantenida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llegado a plantear su anexión como un estado más de Estados Unidos.

Durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real, Sánchez ha querido invitar a la "reflexión" a los presentes, entre los que estaban varios mandatarios iberoamericanos como los de Chile, Honduras o Bolivia cuyos países forman parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas' promovida por Trump. Así, ha recordado como en los últimos tiempos "se ha dado un paso al frente para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y Canadá", aunque sin citar en ningún momento ni a Estados Unidos ni a Trump ni a las políticas del mandatario estadounidense.

PUEDE INTERESARTE Felipe VI se reúne con los presidentes de Honduras, Guatemala y Costa Rica

"Hoy quiero hacer una invitación a nuestros amigos y hermanos de América Latina y el Caribe, que a lo mejor sigan, ¿por qué no?, ese ejemplo y que América Latina y el Caribe estrechen sus lazos con Europa, que ambas regiones construyan una alianza más fuerte, más ambiciosa y con mayor peso en el mundo", ha defendido Sánchez.

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha lamentado que "vivimos un tiempo en el que demasiados países parecen haber llegado a la misma conclusión, desafortunada, (...) de que para protegerse hay que cerrarse". "Cerrar fronteras, levantar barreras, reducir la cooperación, contemplar al resto del mundo como una amenaza, como un riesgo, en lugar de como una oportunidad, que es lo que es", ha añadido, defendiendo que en su opinión lo que hay que hacer es "exactamente lo contrario".

PUEDE INTERESARTE El rey alerta ante el empresariado de Iberoamérica del riesgo de perder la confianza

"Frente a quienes se cierran, nosotros debemos abrirnos"

"Frente a quienes se cierran, nosotros debemos abrirnos. Nosotros debemos construir alianzas. Y frente a los que alimentan la guerra, nosotros debemos ser sembradores de paz", ha sostenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este sentido, ha considerado que la Comunidad Iberoamericana, que componen 22 países, puede ser "el catalizador entre ambos lados del Atlántico, el motor de una colaboración más estrecha entre América Latina, el Caribe y Europa".

Asimismo, ha dejado claro que "España siempre va a estar ahí para abrirles las puertas de Europa" junto con Portugal, porque ambos pueblos llevan siglos tendiendo puentes a través del Atlántico. "Hoy nos corresponde construir los que necesitarán las próximas generaciones", ha afirmado. "No queremos un mundo de países cada vez más solos, queremos un mundo de países cada vez más unidos, y no se me ocurre un mejor lugar que esta Comunidad Iberoamericana para empezar a construirlo", ha rematado.