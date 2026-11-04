El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha atribuido la debacle del Partido Republicano en las elecciones legislativas

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha atribuido la debacle del Partido Republicano en las elecciones legislativas celebradas este martes a la guerra en Irán y ha cuestionado que la derrota electoral sea un "precio que valía la pena pagar" por el conflicto, desatado con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático a finales de febrero.

m "La verdadera razón por la que hemos perdido es obvia para casi todo el mundo", ha dicho el 'número dos' de la Casa Blanca en un extenso mensaje en sus redes sociales. "La razón por la que hemos perdido es la guerra. El propio presidente (Donald Trump) lo dijo anoche. Si quieres argumentar que (...) perder el Senado durante los próximos seis años ha merecido la pena, adelante. Argumenta que ha sido un precio que valía la pena pagar", ha señalado.

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"Todo el mundo sabe por qué hemos perdido"

"Pero todo el mundo sabe por qué hemos perdido. Y cualquier conversación sincera sobre el camino a seguir a partir de ahora debe partir de ahí", ha agregado Vance, que pese a ello ha asegurado que mantiene la "esperanza" en el país norteamericano.

El dirigente norteamericano ha dado la razón a quienes hoy están "cabreados" porque advirtieron de los efectos de la guerra en el panorama político nacional y les ha emplazado a "canalizar esa energía para votar a los republicanos que comparten vuestra visión del mundo". "Aprovechemos esa ira y volvamos a la tarea de salvar nuestro país", ha insistido.

Vance se ha mostrado sorprendido por los resultados

Vance se ha mostrado sorprendido por los resultados electorales pese a que, ha admitido, "ya (se) sentía pesimista de cara" a los comicios. Así, se ha hecho eco de una encuesta que apunta a las cuatro principales motivaciones de los electores que en esta ocasión optarían por los demócratas pese a que votaron por Trump en 2024: "poner fin a la guerra, centrarse en el coste de la vida y la inflación, 'America First' y cambiar nuestra relación con Israel".

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"Muchos votantes de Trump 2024 estaban enojados y planeaban votar por (candidatos) demócratas (...) Nuestros votantes acudieron a las urnas. Y las cuatro razones anteriores son las que llevaron a muchos de ellos a votar a los demócratas", ha admitido.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano, después de que los demócratas hayan hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y lograr triunfos históricos en la carrera a gobernadores en estados como Texas, Ohio o Georgia.