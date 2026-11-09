La Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh

Un ciberataque estropea las máquinas de hielo de supermercados de Francia y deja pérdidas millonarias

Compartir







La Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh, dependiente de la Guardia Revolucionaria, por el ataque informático de principios de octubre que desconectó varios frigoríficos de supermercados franceses y provocó que se estropearan toneladas de alimentos.

"Tras las investigaciones llevadas a cabo (...) la sección de delitos informáticos de la Fiscalía de París abre hoy una investigación judicial por cargos de ataques fraudulentos a un sistema automatizado de procesamiento de datos por parte de un grupo organizado y daños causados por medios peligrosos para las personas por parte de un grupo organizado", ha explicado la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Francia ordena a su Agencia Nacional de Seguridad que investigue el ciberataque a los congeladores de varios supermercados

"Estos dos delitos se ven agravados por la circunstancia de haber sido cometidos con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán, además de la participación en una asociación delictiva con miras a la preparación de un delito", prosigue.

Apuntan a Shahid Kav

La Fiscalía de París apunta principalmente al líder del grupo iraní Shahid Kavé, una unidad dependiente del Mando de Seguridad Informática de la Guardia Revolucionaria iraní. Sus dos lugartenientes y "cualquier otra persona que pueda ser identificada" también están siendo investigados.

PUEDE INTERESARTE Un ciberataque afecta al menos a 60 de supermercados europeos y provoca fallos en sus congeladores

Las conclusiones se basan en varias semanas de investigación de la Oficina contra los Delitos Informáticos y la Dirección de Seguridad Interna francesa, con el apoyo de servicios estatales especializados. Así se logró llegar a un "'modus operandi' característico del grupo iraní" con utilización del idioma persa y direcciones IP que apuntan a terminales ubicadas en Irán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La investigación aún no ha concluido, sobre todo porque varios países europeos se vieron afectados por un ataque informático similar el pasado 2 de noviembre.