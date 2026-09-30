Candela Hornero Europa Press 30 SEP 2026 - 11:44h.

La cultura española ha sido otro de los temas protagonistas durante la cena de Estado, que ha contado con más de un centenar de invitados

Macron, recibido con honores por los reyes en la primera visita de Estado de un presidente francés desde 2009

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El Palacio Real de Madrid ha acogido una importante cena de Estado el pasado martes 29 de septiembre con motivo de la visita oficial a España del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. Los reyes Felipe VI y Letizia ejercieron como anfitriones de esta velada, marcada por la relevancia diplomática del encuentro y por la estrecha relación que mantienen España y Francia.

Además, estuvieron acompañados por más de cien invitados de la política, la sociedad civil y el arte, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Esta visita tenía además un significado especial porque llevaba varios años pendiente. Felipe VI había invitado a Macron durante su visita a España en 2018, pero diferentes circunstancias, entre ellas la pandemia y otros procesos políticos y legislativos, hicieron que el viaje de Estado se retrasara. Finalmente, la visita se ha celebrado en Madrid en una jornada especialmente significativa para las relaciones diplomáticas entre España y Francia.

Los detalles de la cena

Una de las cosas que más llamó la atención fue la complicidad entre la reina Letizia y la primera dama de Francia, Brigitte Macron, que fue más que evidente. Entre ellas, a pesar de lo que marca el protocolo, se puedo ver saludos afectuosos, mucha complicidad, también en sus miradas y mantuvieron una relajada conversación. Al saludarse entrelazaron sus manos y se dieron dos besos en las mejillas.

Durante la cena no contaron con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya que tradicionalmente no suelen acudir a este tipo de actos y ambas están inmersas en sus compromisos académicos. La primera acaba de iniciar el grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, y la segunda está viviendo en París donde realiza el segundo curso del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

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Sin embargo, sí que estuvieron presentes en sus recuerdos y actos. Fue especialmente en el momento del brindis cuando Emmanuel Macron alzó su copa en honor a la heredera del trono y su hermana.

"Brindo por Su Majestad el Rey, por Su Majestad la Reina y por sus Altezas Reales, la princesa de Asturias y la infanta Sofía", finalizó el presidente de la República Francesa su discurso en el que mezclaba el francés con el español.

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También habló de la relación entre ambos países y agradeció a los reyes: "la querida bienvenida que nos brindan a mi esposa, a mí, y a nuestra delegación". "Este palacio es un recordatorio de cómo nuestras dos naciones están entrelazadas. Felipe V fue, antes de rey de España, Felipe de Francia", señaló.

De Rosalía a 'La bola negra'

Otro de los temas que fueron protagonistas durante las conversaciones de la cena fue la cultura española. Emmanuel nombró a Ortega y Gasset, a Javier Cercas y a Arturo Pérez-Reverte. También a 'Los Javis' por su película 'La bola negra' tras su paso por el Festival de Cannes y su representación en los Oscar. También comentó el éxito de las cantantes Rosalía y Luz Casal, quien estaba presente en la cena; y del actor Pedro Almodóvar.

Una diadema con mucha historia y el regalo a Emmanuel y Brigitte

La reina Letizia destacó especialmente por su elección para la ocasión. Para la cena recuperó una de las piezas más conocidas del joyero real, la llamada diadema floral, una joya de diamantes con una larga historia dentro de la Familia Real española. Su presencia volvió a dar un protagonismo especial a una pieza que la Reina ya había lucido en anteriores acontecimientos de gala.

Además, durante la visita, Felipe VI concedió además importantes condecoraciones a Emmanuel y Brigitte Macron. El presidente francés recibió el Collar de la Orden de Isabel la Católica, mientras que la primera dama fue distinguida con la Gran Cruz de esta misma orden. Las distinciones simbolizan la importancia de las relaciones entre ambos países.

La velada también estuvo marcada por la gastronomía española. El reconocido chef Joan Roca fue el encargado de diseñar el menú servido durante la cena, llevando al Palacio Real una propuesta vinculada a la alta cocina española. De esta manera, la celebración combinó la solemnidad propia de un acto de Estado con una muestra de la gastronomía del país.