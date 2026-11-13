Susto en un avión de British Airways en Londres: impacta la cola durante el aterrizaje y vuelve a elevarse

Alberto Rosa 13 NOV 2026 - 19:03h.

Ante la imposibilidad de completar e aterrizaje de manera segura, los pilotos se vieron en la obligación de abortar la maniobra y volver a ascender a los cielos

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Los 220 pasajeros de un vuelo de la compañía aérea British Airways sufrieron un momento de pánico en el aire tras un aterrizaje fallido en el Aeropuerto de Londres-Heathrow (LHR).

Tal y como se puede ver en el vídeo difundido por 'Big Jet TV' en redes sociales, la aeronave, un Airbus A321neo que cubría la ruta Ámsterdam-Londres, se dispone a aterrizar en el Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) cuando la cola del avión tocó el suelo durante varios segundos.

Ante la imposibilidad de completar e aterrizaje de manera segura, los pilotos se vieron en la obligación de abortar la maniobra y volver a ascender a los cielos. Según medios británicos como ‘The Sun’ o ‘Daily Mail’, los pasajeros se aferraron a sus asientos cuando se inclinaron de forma tan repentina mientras los pilotos intentaban controlar la aeronave.

"Nadie sabía lo que pasaba, se oyeron gritos de terror. Todos gritamos. Nos reclinamos de forma tan brusca", relató uno de los pasajeros. Tras volar durante algunos minutos más, el avión hizo su segundo intento de aterrizaje, esta vez de manera exitosa.

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Por suerte no se han reportado heridos. Al ser consultados por lo ocurrido, un portavoz de British Airways declaró a ‘Clarín’. “Este incidente, que estuvo a punto de convertirse en accidente, es muy raro. Al parecer, el avión fue sacudido por fuertes vientos, pero normalmente los pilotos tienen esta situación bajo control, una investigación esclarecerá lo sucedido”, concluye.