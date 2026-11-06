Un Mirage 2000-5 y un Rafale, dos emblemáticos cazas, salieron a su paso: el piloto insistía en su preferencia por aterrizar en un aeropuerto civil

Amenazas de bomba en aviones, ciberataques a supermercados y bancos de sangre: ¿quién está detrás de estos sabotajes?

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ÉvreuxPolémica en plena oleada de amenazas de bomba en aviones en el espacio aéreo europeo. Uno de los pilotos de los más de 30 vuelos afectados por estos falsos avisos, junto a su copiloto, se enfrentan ahora a una investigación en Francia tras haber mostrado rechazo y reticencias frente a las órdenes recibidas en pleno trayecto en aplicación del protocolo de seguridad previsto para casos de emergencia como aquel en el que se encontraban.

Concretamente, ambos operaban un vuelo de Aer Lingus que había salido desde Dublín con destino a Roma y con 157 personas a bordo. Sin embargo, en pleno periplo, una nueva amenaza de bomba que resultó ser falsa, les obligaba a desviarse para acometer un aterrizaje de emergencia de acuerdo con el protocolo. El problema llegó cuando, al parecer, frente a la orden de aterrizar en una base militar aérea de Évreux, a 1.000 kilómetros de París, el piloto, supuestamente, se negaba a ello "al preferir un aeropuerto civil".

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Dos cazas militares franceses para convencer al piloto de aterrizar en la base militar de Évreux

La situación llegó a tal punto que, según ha declarado el fiscal Rémi Coutin, "el piloto irlandés" al mando del avión "será interrogado" y posteriormente se decidirá incluso si se ordena "prisión provisional" para él.

Según Coutin, que se trasladó personalmente a la base aérea 105, donde finalmente aterrizó, fueron necesarios hasta dos cazas de la aviación militar francesa para convencer al piloto de seguir las instrucciones.

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Al parecer, este último incidía en su preferencia de dirigirse a un aeropuerto civil, como el de Nantes o Beuvais, y ante su insistencia tuvieron que salir a su paso un Mirage 2000-5 y un Rafale, dos emblemáticos cazas.

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Tras ello, finalmente, el vuelo aterrizó en Évreux, donde "todos los pasajeros" desembarcaron, siendo identificados por las autoridades del lugar y trasladados después en autobús "a un gimnasio de la base". A continuación, una vez los agentes se cercioraron de que no había problema alguno, les condujeron al aeropuerto de Charles de Gaulle, en París.

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A este respecto, la Fiscalía de Évreux investiga ahora la conducta del piloto irlandés, con el foco también puesto en su copiloto británico, y si sus reticencias nacían o no de una posible pretensión de aterrizar en los citados aeropuertos civiles para, simplemente, facilitar la continuación del viaje.

No obstante, y como explicaba Francisco Cruz, piloto del Departamento Técnico SEPLA, en declaraciones a Informativos Telecinco, el protocolo de seguridad por amenazas de bomba y en este tipo de casos es claro: "Como debemos actuar es aterrizando dentro de los 30 minutos siguientes en caso de que haya realmente esa bomba a bordo".

A ello, además, detallaba que "las autoridades aeroportuarias" suelen mandar al piloto "a un sitio remoto alejado de la terminal" donde se ordena el aterrizaje o donde se encuentre el aeroplano.