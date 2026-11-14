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Así se vivió el momento del choque entre el petrolero y el crucero fluvial en el río Misisipi, Estados Unidos

Así se vivió el momento tras el choque entre el petrolero y el crucero fluvial en el río Misisipi, Estados Unidos
Así se vivió el choque entre un petrolero y un crucero en el río Misisipi. Informativos Telecinco
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El choque del petrolero sin propulsión y el crucero fluvial, operado por American Cruise Lines, en el río Misisipi acabó con una treintena de heridos pero sin víctimas mortales. En el barco viajaban 130 pasajeros en el momento de la colisión. Antes de hundirse, una persona grabó desde su camarote lo que se les venía encima.

El petrolero 'Atlantic Asphalt' avanzaba sin control al puerto de Nueva Orleans. Y el choque era inevitable. Al no tener tiempo para la evacuación, el crucero empezó a inclinarse y hundirse ante la sorpresa de los pasajeros. Algunos treparon y corrieron por las barandillas y otros saltaron al agua.

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El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:30 hora local (18:30 GMT), cerca del puerto de Nueva Orleans, donde el crucero había atracado para descargar a los pasajeros. La alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno, informó a la prensa de que 12 personas fueron trasladadas al hospital

32 heridos por la colisión, según las autoridades locales

La Policía portuaria de Nueva Orleans, el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la Guardia Costera de los Estados Unidos y personal de emergencias médicas acudieron al lugar del suceso para atender a las personas afectadas.

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Las autoridades locales afirman que este suceso ha dejado 32 heridos por la colisión pero todavía queda esperar a los informes policiales. Una de las hipótesis es que el petrolero perdió propulsión y que este fue el motivo del choque.

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