Un pasajero grabó desde su camarote los instantes antes del choque con el petrolero

Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi

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El choque del petrolero sin propulsión y el crucero fluvial, operado por American Cruise Lines, en el río Misisipi acabó con una treintena de heridos pero sin víctimas mortales. En el barco viajaban 130 pasajeros en el momento de la colisión. Antes de hundirse, una persona grabó desde su camarote lo que se les venía encima.

El petrolero 'Atlantic Asphalt' avanzaba sin control al puerto de Nueva Orleans. Y el choque era inevitable. Al no tener tiempo para la evacuación, el crucero empezó a inclinarse y hundirse ante la sorpresa de los pasajeros. Algunos treparon y corrieron por las barandillas y otros saltaron al agua.

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El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:30 hora local (18:30 GMT), cerca del puerto de Nueva Orleans, donde el crucero había atracado para descargar a los pasajeros. La alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno, informó a la prensa de que 12 personas fueron trasladadas al hospital.

32 heridos por la colisión, según las autoridades locales

La Policía portuaria de Nueva Orleans, el Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la Guardia Costera de los Estados Unidos y personal de emergencias médicas acudieron al lugar del suceso para atender a las personas afectadas.

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Las autoridades locales afirman que este suceso ha dejado 32 heridos por la colisión pero todavía queda esperar a los informes policiales. Una de las hipótesis es que el petrolero perdió propulsión y que este fue el motivo del choque.