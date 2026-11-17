Bank of America y JP Morgan han descartado que los problemas en sus servicios se trate de un ataque informático

Microsoft 365 sufre una caída mundial que causa fallos en Outlook, Teams y otros servicios

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A los problemas de la caída de Microsoft y los fallos en los aeropuertos estadounidenses, le ha seguido las incidencias técnicas en los bancos. Bank of America y JP Morgan han informado de una incidencia que impide a miles de sus clientes a acceder a sus cuentas online. Las entidades bancarias han descartado un ciberataque asegurando que se trata de un problema técnico.

Se han registrado más de 6.500 incidencias, entre ellas una ralentización general de los servicios a través de cuentas en internet, aunque fuentes de las entidades han informado que la interrupción no fue causada por un problema relacionado con la nube ni por un ciberataque, sino por una actualización de los sistemas informáticos físicos de la propia empresa, según ha publicado la CNN.

Clientes de grandes bancos, incluidos Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank, también han sufrido problemas en su red de pagos digitales.

“Los sistemas de U.S. Bank no se han visto afectados directamente. Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos, de otra institución financiera podrían experimentar demoras en las transacciones”, según el comunicado de U.S. Bank de este lunes.

El jueves, una interrupción de Microsoft cortó el acceso al correo electrónico de millones de personas en 74 países y territorios. El viernes, un fallo en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) causó una paralización de vuelos a nivel nacional.

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Y el lunes por la tarde, United Airlines también sufrió un problema informático generalizado que afectó a sus sistemas y derivó en retrasos en los vuelos. Aunque estas incidencias no tengan el mismo alcancen u origen revelan "la fragilidad de los sistemas de los que dependemos a diario”, ha explicado Mike Chapple, experto en sistemas tecnológicos de la Universidad de Notre Dame, que cita la CNN.