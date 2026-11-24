La abogada de Sergi Almarcha denuncia que está hacinado, apenas come y no puede descansar bien en el centro del ICE de Georgia

Sergi Almarcha fue arrestado cuando ayudaba a un amigo a hacer una mudanza y espera a ser deportado

Compartir







Tensión por la situación de Sergi Almarcha, el joven español de 22 años detenido en Estados Unidos por el ICE. Actualmente permanece en un centro de detención de Georgia. Su abogada ha relatado a 'Informativos Telecinco' las precarias condiciones en las que se encuentra. Está hacinado, apenas recibe comida y no puede descansar porque los agentes de inmigración no apagan las luces por las noches.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene bajo custodia al español. "Mi cliente hace dos viernes fue detenido por el ICE mientras estaba ayudando a hacer una mudanza", ha explicado su abogada, la letrada Regina Pitarch. La detención se produjo el pasado 13 de noviembre en Suwannee, en el norte de Florida.

PUEDE INTERESARTE Las desgarradoras imágenes de la detención de un hombre y su hija por el ICE en el aeropuerto de Seattle: iban vestidos de negro y con la cara tapada

El joven, natural de Cataluña, llevaba cuatro años estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Misuri. Le quedaba un semestre para terminar y decidió cursarlo online, sin tener presente que, al dejar de asistir a clases presenciales, su universidad podía cancelar el documento I-20 que acredita su condición de estudiante internacional, a pesar de que su visado seguía vigente hasta 2029.

Sergi Almarcha firmó sin presencia de su abogada unos papeles que podrían corresponder a una deportación voluntaria

"No verifican con la universidad si aún tiene la residencia activa o no. Hacen su investigación, hablan con él y entienden de que no tiene permiso de residencia y empiezan el proceso de deportación", precisa Regina Pitarch sobre el proceso.

Tras su detención, le hicieron firmar unos papeles que, según sospecha su abogada, podrían corresponder a una deportación voluntaria. Lo hizo sin contar con la asistencia de su letrada. Ahora se encuentra en un centro de detención de Georgia en el que hay alrededor de un millar de inmigrantes. La Generalitat de Cataluña sigue de cerca el caso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su abogada denuncia que no está bien alimentado y que solo puede hablar cinco minutos con su familia. No es el primero. 56 españoles han sido detenidos por el ICE y algunos han permanecido bajo su custodia hasta seis meses antes de ser deportados a España.