La fortuna de las loterías sigue dejando premiados en Andalucía en estos primeros meses del 2025. Un vendedor de la ONCE ha repartido recientemente medio millón de euros a la persona que compro un cupón en la Plaza de Armas de Sevilla.

Este acertante se ha conocido después de que un sevillano ganase más de 760.000 euros en la Bonoloto hace unos días. Y de que otro, también con el sorteo de la ONCE , fuese agraciado en Archidona (Málaga) a finales de enero.

Y ese ha sido el único que ha resultado premiado , de los 50 que integran la serie. Al ser una zona de mucho tránsito de viajeros, el vendedor no sabe quién ha podido ser el afortunado o la afortunada, pero está muy contento por su hazaña.

"Todo el mundo me dice que a ver cuándo doy un premio y gracias a Dios lo he dado. Yo lo pienso todos los días, con esa ilusión vengo", ha apuntado este experimentado miembro de la ONCE. Lleva desde 2013 repartiendo fortuna.