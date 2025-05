Cuánto dinero deberías gastar (realmente) en la lotería sin afectar tus finanzas

Según datos oficiales de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el gasto medio por persona en la Lotería de Navidad de 2023 fue de 71,67 euros , una cifra que en algunas comunidades autónomas como Castilla y León superó los 117 euros per cápita. Mientras tanto, en Ceuta y Melilla, el gasto dicho gasto resultó ser significativamente inferior. Estos datos confirman que jugar a la lotería es una práctica habitual y profundamente arraigada, pero también que su impacto económico varía según el contexto territorial y social.

Desde el punto de vista de las finanzas personales, los expertos coinciden: el gasto en lotería debe estar siempre supeditado al presupuesto global del hogar. Tal como recoge la OCU y otras plataformas de educación financiera, el límite recomendado para juegos de azar es del 1% de los ingresos anuales netos. Es decir, si se gana 25.000 euros al año, lo aconsejable sería no destinar más de 250 euros a este tipo de ocio.

Esto no implica demonizar la lotería, sino entenderla como lo que es: una forma de entretenimiento con una rentabilidad estadísticamente muy baja . La probabilidad de ganar El Gordo, por ejemplo, es de 1 entre 100.000. Dicho de otro modo, más de 99.999 décimos no son premiados con el primer puesto. Y sin embargo, cada año, miles de personas sobrepasan con creces ese 1% de gasto recomendado, a veces incluso recurriendo a préstamos rápidos o tarjetas de crédito, una decisión financiera que puede arrastrar consecuencias graves.

Uno de los consejos más repetidos por asesores financieros es establecer un presupuesto previo y no rebasarlo bajo ninguna circunstancia. En ese presupuesto deben entrar también las participaciones, los décimos compartidos con familiares o compañeros de trabajo, y los boletos adquiridos en otros sorteos paralelos como la Lotería del Niño o la ONCE. La suma puede escalar rápidamente si no se lleva un control consciente.