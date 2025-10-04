Comprobar Primitiva: números premiados hoy sábado 4 de octubre de 2025

Listado completo de números premiados del sorteo de La Primitiva del sábado 4 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 4 de octubre de 2025, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 10, 12, 25, 39, 41 y 46. El complementario es el 44 y el reintegro el 2.

¿Cuánto cuesta La Primitiva y cómo y cuándo se juega?

La Lotería de La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que se juega los lunes, jueves y sábados de cada semana. Su precio es de 1 euro por cada sorteo con una apuesta simple, aunque hay distintas modalidades que se pueden adoptar en la búsqueda de más probabilidades para hacerse con el premio.

El juego está formado por 7 bolas, de las cuales 6 se extraen de un bombo con 49 números, y 1 se extrae de otro bombo con 10 bolas, con números del 0 al 9, que corresponden con el llamado “reintegro”. Además, se extrae una bola extra como número complementario.

Para jugar, concretamente, debemos “seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta”, tal como precisa Loterías y Apuestas del Estado, que recuerda que podemos elegir entre seleccionarlos nosotros o dejar que lo haga el sistema de forma automática y aleatoria.

En ese sentido, también podemos adoptar por dos formas de apostar: la apuesta simple o la múltiple.

Apuestas simples son aquellas en las que seleccionas los 6 números solamente. “De este modo puedes jugar cada vez antes de pagar hasta un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto”.

Apuestas múltiples, por su parte, son aquellas en las que “seleccionas más de 6 números (hasta 11) o solamente 5 números en cada apuesta”, siendo esta última una apuesta múltiple en la cual el número que falta está automáticamente acertado. En este caso, recuerdan, “el importe de la apuesta depende en este caso del número de combinaciones que marques”.

Concretamente, la múltiple de 5 números asciende a 44 euros; la de 7 números a 7; la de 8 a 28 euros; la de 9 números a 84 euros; la de 10 a 210; y la de 11 a 462.

La Primitiva y los premios que se reparten

Los sorteos de La Primitiva tienen lugar los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas, y los premios que se reparten son del 55% de la recaudación del sorteo, además de posibles botes de semanas anteriores cuando alguna categoría no tuviese acertantes.

Dependiendo de los números acertados, existen estas categorías de premios:

Categoría Especial: Acertar los seis números de la combinación ganadora y el reintegro

1ª Categoría: Acertar los seis números de la combinación ganadora

2ª Categoría: Acertar cinco números de la combinación y el número complementario

3ª Categoría: Acertar cinco números de la combinación

4ª Categoría: Acertar cuatro números de la combinación

5ª Categoría: Acertar tres números de la combinación

Reintegro: Acertar el número del reintegro

Si hay varios acertantes dentro de una misma categoría, se reparte el premio a partes iguales. El número complementario solo se utiliza en la segunda categoría de premios.

¿Qué es el Joker de La Primitiva?

Además, por un euro más el participante puede jugar el llamado ‘Joker’ de La Primitiva, en el cual se puede ganar hasta un millón de euros.

Para ello, detalla Loterías y Apuestas del Estado, “simplemente al realizar tu apuesta de La Primitiva elige participar al Joker y se te asignará un código de 7 cifras (impreso en el resguardo virtual) con el que participarás en este juego asociado, y optarás por lo tanto a estos premios además de los habituales de La Primitiva”.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.