Ganar el premio de la lotería solo o compartido: qué produce más felicidad, según la ciencia

La pregunta es seductora: ¿hace más feliz ganar un gran premio compartido que en solitario? La literatura científica disponible no compara directamente la “felicidad por cada forma de jugar a la lotería”, pero sí ofrece da pistas del comportamiento y de qué ocurre con el bienestar tras un gran premio, cómo influye compartir dinero en el ánimo; y cómo las experiencias compartidas amplifican las emociones.

Qué pasa con el bienestar tras un premio grande

No es difícil adivinar qué ocurre con el bienestar tras recibir una buena cantidad de dinero, pero no obstante existen estudios que han profundizado sobre este. Por ejemplo, un estudio reciente afirma que “los ganadores de grandes premios experimentan aumentos sostenidos en la satisfacción general con la vida que persisten durante más de una década y no muestran evidencia de disiparse con el tiempo”.

Para premios medianos en el Reino Unido, otro estudio reveló que existe una mejora psicológica medible incluso a los dos años de ganar el premio. “Dos años después de ganar la lotería, la mejora media medida en el bienestar mental es de 1,4 veces la normal”.

Sin embargo, al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que ganar la lotería puede tener efectos no tan positivos sobre la salud y sus hábitos, hasta el punto de que se está relacionando con un aumento en fumar y beber de manera social.

En resumidas cuentas, la ciencia ha demostrado que los premios importantes elevan de forma sostenida la satisfacción vital, mientras la “felicidad” del día a día o la salud auto-percibida pueden no moverse en la misma dirección.

¿Y si el dinero se comparte?

Aquí la ciencia es directa. Un famoso estudio sobre el tema no tema en afirmar que “gastar dinero en otros aumenta la felicidad”. Es decir, que gastar en otros “puede tener un impacto más positivo en la felicidad que gastar dinero en uno mismo”.

Este patrón se ha replicado en distintos contextos y con ingresos “inesperados”. Cuando parte del premio se destina a otros, el aumento de felicidad es mayor que si todo se dedica al consumo propio. Las implicaciones son claras, y aunque no exista un estudio específico que lo acuñe, lo cierto es que vivir el premio de forma compartida encaja con el mecanismo que la psicología positiva asocia a mayores ganancias en felicidad.

Por qué las experiencias compartidas saben mejor

No es solo el dinero: compartir la vivencia intensifica la emoción. Otro estudio, esta vez de Yale, afirma que incluso sin hablar entre sí, “compartir una experiencia con otra persona amplifica la experiencia de cada uno”. Esto además se aplica tanto para las experiencias positivas, como para las negativas. El mejor ejemplo de este estudio fue la afirmación de que quienes probaban chocolate a la vez con otra persona lo calificaban como “más rico y sabroso.”

Si llevarse el bote implica celebrar, planear o viajar con otros, la ciencia sugiere que esas emociones positivas se amplifican.

Con todo esto, queda claro que ganar un premio de lotería da felicidad a corto, medio e incluso largo plazo. Sin embargo, son las relaciones humanas las que hacen que esa ganancia se convierta en algo verdaderamente significativo y relevante, haciendo más felices a los implicados.

Dicho de otro modo: la calidad de las relaciones pesa más que la cuantía exacta del premio a la hora de sostener el bienestar en el tiempo.