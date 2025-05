Cómo evitar fraudes al comprar lotería por internet: webs seguras y señales de alerta

La venta de lotería por internet ha experimentado un crecimiento sostenido, así como los fraudes relacionados

Qué pasa si compras un décimo de lotería online y pierdes el correo de confirmación

MadridLa digitalización ha revolucionado la forma en que participamos en los juegos de azar. En los últimos años, la venta de lotería por internet ha experimentado un crecimiento sostenido, sobre todo en sorteos masivos como el de Navidad o El Niño.

Sin embargo, esta comodidad también ha venido acompañada de un aumento en los intentos de fraude. Según la Policía Nacional, los fraudes relacionados con la compra de lotería en línea se han multiplicado en época navideña, y las estafas relacionadas con supuestos premios no solicitados siguen siendo uno de los fraudes más denunciados en el país.

Ante este panorama, es fundamental saber distinguir una compra segura de una potencial estafa, dónde se puede comprar con garantías y qué señales indican que estamos ante un fraude.

Comprar lotería online de forma segura: sitios que sí puedes usar

La principal recomendación de organismos como la OCU o FACUA es clara: comprar únicamente en plataformas oficiales o administraciones reconocidas. Entre ellas, destacan:

Todas estas webs deben contar con conexión cifrada (https://), aviso legal, política de privacidad clara y formas de contacto verificables.

Las señales más comunes de fraude

El auge del phishing y los engaños a través de WhatsApp, SMS o correo electrónico ha hecho que los ciberdelincuentes perfeccionen sus técnicas. Una de las más habituales es la que afirma que has ganado un premio en un sorteo en el que no participaste. La Policía Nacional alerta periódicamente sobre emails falsos que simulan ser de Loterías del Estado o Euromillones. Ninguna entidad oficial informa de premios por correo si no has jugado.

También hay que estar atento cuando te piden un pago por adelantado para liberar el premio. Esta es una trampa clásica: supuestos gastos de gestión, comisiones bancarias o tasas. Es ilegal y, además, en España, ningún premio requiere pago previo.

Otra alternativa es la de recibir un enlace sospechoso o con faltas de ortografía, que busca imitar webs reales. Estos “sitios espejo” suelen alojarse en dominios no seguros o direcciones similares a los originales. Si dudas, teclea la dirección directamente en tu navegador.

Además, ten en cuenta que algo huele a podrido si te presionan para que actúes con urgencia, diciendo que perderás el premio si no contestas rápido. Es otra táctica para evitar que pienses dos veces antes de caer.

Consejos para evitar estafas y comprar lotería con garantías

No compres ni compartas datos en redes sociales, foros o plataformas no verificadas. Si te ofrecen décimos por WhatsApp o en grupos de Telegram, desconfía: no hay garantías de que existan.

en redes sociales, foros o plataformas no verificadas. Si te ofrecen décimos por WhatsApp o en grupos de Telegram, desconfía: no hay garantías de que existan. Evita realizar transferencias bancarias a cuentas personales : Las plataformas oficiales emplean pasarelas de pago seguras (Redsys, Bizum, TPV virtual).

: Las plataformas oficiales emplean pasarelas de pago seguras (Redsys, Bizum, TPV virtual). Desconfía si no te dan un comprobante digital oficial o no puedes consultar tu número en la web de Loterías y Apuestas.

digital oficial o no puedes consultar tu número en la web de Loterías y Apuestas. Guarda pruebas : capturas, emails de confirmación y justificantes de compra. Te serán útiles si hay incidencias o extravíos.

: capturas, emails de confirmación y justificantes de compra. Te serán útiles si hay incidencias o extravíos. Firma siempre los décimos físicos o imprime el resguardo electrónico con tu nombre. Así vinculas el premio a ti en caso de disputa o robo.

Queda claro que comprar lotería por internet puede ser cómodo, seguro y transparente, siempre que se utilicen canales oficiales y se mantenga una actitud crítica ante ofertas tentadoras. Ante la duda, consulta directamente con Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE y evita intermediarios que no puedas verificar. La mejor forma de celebrar un premio es con la tranquilidad de que todo se ha hecho bien desde el principio.