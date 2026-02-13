Localizan el cadáver de una persona tras el incendio de una chabola en San Sebastián

El cadáver de una persona ha sido localizado este viernes en San Sebastián tras un incendio en una chabola.

El cadáver de una persona ha sido localizado este viernes en San Sebastián tras un incendio en una chabola ubicada en el barrio de Altza, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El fuego se ha originado sobre las 18:10 horas por causas que se desconocen.

Al lugar se ha han trasladado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios.

Una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior de la chabola ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona, ha precisado la fuente.

Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial. La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado las llamas.