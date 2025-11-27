De la muerte del Papa al apagón: las fechas señaladas de 2025 para comprar un décimo de Lotería de Navidad

Los dos eventos ocurridos en abril se convierten en los números más codiciados de la Lotería de Navidad

Estos son los dos cambios que habrá en la Lotería de Navidad de 2025

Compartir







Cuando la tradición de comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se entrelaza con los grandes hitos del año que dejamos atrás, surgen números que se buscan como “decimos de suerte”. En 2025, hay dos acontecimientos claves que ya aparecen en los listados de preferencia: el fallecimiento del Papa Francisco y el histórico apagón que detuvo la Península Ibérica durante unas cuantas horas. Ambos se han convertido en motivo para elegir números, como 2104 (21/04) o 2804 (28/04).

La muerte del Papa

El lunes 21 de abril de 2025 falleció el Papa Francisco a los 88 años por un ictus y una insuficiencia cardíaca irreversible. El día posterior, el Gobierno decretó tres jornadas de luto oficial. Ese momento de recogimiento se ha filtrado en la dinámica de la Lotería de Navidad y convierten a “la muerte del Papa” en una de las fechas más codiciadas por quienes buscan su número para el 22 de diciembre.

PUEDE INTERESARTE Lotería de Navidad 2025: cómo conseguir un número específico

Para muchos, los números 2104 (21 de abril) o 8800 (88 años) se presentan como símbolos de esperanza o recuerdo, una referencia que supera lo numérico para entrar en lo emocional. Y esa carga emocional puede convertir un número corriente en objeto de deseo colectivo.

El apagón del 28 de abril de 2025

Apenas una semana después, la península ibérica sufrió un apagón masivo el 28 de abril de 2025 que dejó sin electricidad a España y parte de Portugal durante horas. Este evento extraordinario se ha convertido también en fecha para elegir décimos. El apagón, en su dimensión dramática y colectiva, genera nuevas terminaciones: 2804, 284, 33 (horas sin luz prolongadas) o 2204 (22/04 fecha de inicio del corte). Números que no provienen solo de la superstición, sino de la memoria compartida.

PUEDE INTERESARTE Si estás en esta lista no puedes jugar a la Lotería de Navidad este año

Otras fechas reseñables para el décimo de lotería

50 años de la Transición española: En 2025 se cumplen cinco décadas desde el inicio del periodo de transición hacia la democracia en España tras el final del franquismo. Muchos podrían elegir 7625 (7/6/25), o 5025 como referencia al año.

En 2025 se cumplen cinco décadas desde el inicio del periodo de transición hacia la democracia en España tras el final del franquismo. Muchos podrían elegir 7625 (7/6/25), o 5025 como referencia al año. Ferias o fiestas locales destacadas : Por ejemplo, la Feria de Sevilla 2025 se celebra del 15 al 19 de marzo. Números como 1503, 1903 o derivados podrían estar en auge.

: Por ejemplo, la Feria de Sevilla 2025 se celebra del 15 al 19 de marzo. Números como 1503, 1903 o derivados podrían estar en auge. Festividades nacionales clave: El 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Día de Reyes) y otros feriados aparecen en los listados de “fechas habituales para el décimo”. Por ejemplo, el número 0601 o 0101 pueden ser buscados por su simbolismo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque la probabilidad del premio mayor sigue siendo 1 entre 100.000, muchos jugadores buscan más que el azar, ya que lo que quieren es capturar un acontecimiento personal o colectivo en su número. Estos hitos provocan que ciertos números se agoten antes, se compartan más entre peñas y modifiquen la demanda existente. Por tanto, la elección de un décimo no sólo obedece a la suerte, sino al simbolismo que tú le asignes.