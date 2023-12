El último mensaje del padre de Iago Negrón sobre la desaparición de su hijo: "Hay informaciones, pero son confusas"

Además, Negronetti ha destacado que siguen sin novedades sobre la desaparición de Iago Negrón. "Hola a todos, buenos días. Son las 9:48 del día 30. Han pasado ya más de 48 horas desde que Iago tuvimos la última noticia de él y seguimos prácticamente igual. Hay informaciones, pero son todas confusas, no contrastadas. No hay fotos, no hay nada en firme, así que en realidad no tenemos nada. De Protección Civil sabemos que no hay ningún alta, ningún incidente; en hospitales, tampoco; de Policía no hay ninguna noticia; y no sabemos nada", ha explicado en el último vídeo publicado en su cuenta de Instagram.