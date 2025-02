"No he borrado nada", ha dicho. Tras ello, el fiscal le ha preguntado sobre el audio que aportó a la Sala hace unos días Luis Medina en el que habla con Collado acerca del precio de las mascarillas y que, según su defensa, excluye que hubiera engaño al Ayuntamiento en la venta de la mercancía.

A ello, la funcionaria ha recalcado que les importaba el precio de comercialización del producto y que al final fueron 6,6 dólares, señalando que les parecían entonces de fiar los empresarios. "El precio que entendimos era de 6,6 y no pensamos otra cosa. Entendía que el margen de cuatro era el margen de la fábrica. Seguía con la idea de que no cobraban comisiones", ha reseñado.

El fiscal ha preguntado a la testigo acerca de cómo se negociaron las ofertas, replicando ésta que entonces no se podían comparar precios porque no había margen para negociar. "Luceño dijo; el precio es este. Y se plasmó en el contrato tres días después. Su interés era ayudar a Madrid porque morían 300 personas al día y su mujer trabajaba en un hospital. Siempre lo entendí como algo altruista y desinteresado", ha indicado.

"Cuando los sacaron, no eran esos guantes maravillosos sino corrientes, pero no los que habíamos contratado. Le llamé a Luceño y a Medina y no me cogían el teléfono. Estaba convencida que nos habían estafado desde fabrica. Luego hablé con Medina y le dije que estaba disgustada. Nos devolvieron cuatro millones", ha reseñado.